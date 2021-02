TrackDayR: annunciata la data d’uscita su Steam

MadCow vuole alzare l’asticella della fisica realistica nei racing game con TrackDayR, in arrivo su Steam in versione Accesso Anticipato. L’obiettivo del titolo è quello di fare breccia nel cuore degli appassionati di motociclismo.

Caduta realistica, vera fisica di guida e consumo delle gomme innovativo sono solo alcuni degli elementi su cui poggia l’estremo realismo di questa produzione, la quale mira a diventare la migliore nel campo della simulazione motociclistica.

Senza dimenticare poi il meteo realistico, con un sistema di illuminazione all’avanguardia e meteo dinamico e le varie modalità di gioco come Race per gareggiare contro l’IA, Time AttackR contro i tempi di altri giocatori, Trackday per l’allenamento e Multiplayer per lo scontro diretto contro giocatori da tutto il mondo.

Mentre vi lasciamo alla descrizione ufficiale, vi informiamo che TrackDayR sarà disponibile su PC tramite Steam in Accesso Anticipato a partire dal 17 marzo.

Con TrackDayR finisce l’era del “clicco un tasto e sono di nuovo in pista”: ogni caduta avrà la sua dinamica reale. Dovrai rialzarti e in maniera del tutto manuale dovra iandare a riprendere la moto, rialzarla, risalire e addirittura riaccenderla! Tutto prende vita: la moto potrà subire danni in base alla violenza dell’impatto,si attiverà il V-Race RR Airbag delle tute Gimoto e il pilota potrà subire infortuni che potrebbero anche portarlo al ritiro della gara o della sessione.

In TrackDayR non abbiamo lasciato spazio a compromessi. La fisica è stata scritta partendo da un foglio bianco seguendo alla lettera i più importanti titoli accademici di dinamica delle moto e lavorando fianco a fianco con piloti di importanza mondiale del calibro di Luca Scassa, che dal primo giorno ha dato consigli importantissimi, indirizzando spesso lo sviluppo sulla strada migliore da percorrere. Non meno importante è l’algoritmo di intelligenza artificiale chepermetterà l’utilizzo della combinazione moto/pilota con l’uso del solo stick analogico senza metterein crisi il giocatore e soprattutto senza renderefrustrante l’esperienza.

Come nella realtà, saranno l’unico punto di contatto tra il pilota e l’asfalto e proprio per questo motivo vi è stato dedicato uno sviluppo complesso. Il tutto è stato basato sulla Magic Formula di Pacejka, creando un algoritmo proprietario che permetta di poter ottenere qualsiasi tipo di combinazione ruota/profilo ed avere un realismo mai provato fino ad ora.Saranno ben 5 i punti di contatto della gomma con l’asfalto: le gomme si consumeranno e si riscalderanno solamente nel punto di contatto con l’asfalto, permettendo (o obbligando) il pilota a variare anche lo stile di guida man mano che la gomma andrà a consumarsi.

Una categoria che non è mai stata lasciata in secondo piano sono le moto da 10 e 12 pollici. Importanti partner ufficiali tra i quali OHVALE, POLINI e YCF permetteranno la riproduzione dei loro modelli in game.

Con TrackDayR potrai vivere l’esperienza del trackday anche quando avrai rimesso la tua moto in garage, permettendoti di allenarti nei circuiti più frequentati dagli amatori e dai professionisti. Tra i più importanti potrai trovare il circuito ADRIA INTERNATIONAL RACEWAY in entrambe le configurazioni (kartodromo e autodromo), il CREMONA CIRCUIT in entrambe le configurazioni (kartodromo e autodromo), il circuito JEEPERS KART di Cattolica, il circuito KCEMisanino di Misano Adriatico e tanti altri tracciati che arriveranno successivamente.