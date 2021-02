Rainbow Six Siege: pubblicato lo Story Trailer per Crimson Heist

Crimson Heist sarà il debutto del sesto anno di vita (e di supporto) dell’FPS a stampo competitivo Rainbow Six Siege di Ubisoft. Annunciato di recente, il colosso francese ha pubblicato poche ore fa la lunga Roadmap per il nuovo anno. Forse non tutti sanno però che l’FPS non è solo un “corri e spara”.

Difatti, all’interno del titolo stesso vi è un’intera storia che va via via intrecciandosi e creandosi, Stagione dopo Stagione. Proprio riguardo questo fattore, il publisher ha rilasciato un nuovo trailer incentrato esclusivamente sulla storia che andrà a muovere le cose con Crimson Heist e Rainbow Six Siege in generale. Vi lasciamo al video, chiedendovi cosa ne pensiate della nuova, promettente Season in arrivo per il famosissimo FPS competitivo.