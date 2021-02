Outriders: nuovo broadcast in arrivo il 24 febbraio

Square Enix ha annunciato che il quinto broadcast di Outriders, il titolo RPG cooperativo sparatutto che il developer People Can Fly, lo stesso di Gears of War Judgment e di Bulletstorm, sta sviluppando insieme a Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause, sarà disponibile questa settimana, il 24 febbraio. Il nuovo broadcast di Outriders svelerà ai giocatori maggiori informazioni sulla demo del gioco (di cui recentemente People Can Fly ha svelato molti dettagli), e non solo. Ci sarà infatti anche uno spazio dedicato a tutti i giocatori che vorranno testare il titolo su PC.

Il quinto broadcast punterà infatti i riflettori sui fantastici contenuti in arrivo nella demo gratuita disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio, giorno in cui i giocatori potranno immergersi nell’intera parte iniziale della campagna di Outriders. Il broadcast andrà in onda mercoledì 24 febbraio alle ore 18.00 sul canale Twitch di Square Enix. Non perdetevelo per nessuna cosa al mondo!

Come anticipato, la demo gratuita di Outriders arriverà il giorno successivo, il 25 febbraio, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Steam). Il gioco completo invece è previsto in uscita per il prossimo 1 aprile 2021, per le stesse piattaforme e su Google Stadia.

Non perdetevi l’adrenalinico trailer del broadcast (lo trovate qui in fondo all’articolo) e preparatevi a immergervi nel mondo di Outriders!