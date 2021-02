Pascal’s Wager Definitive Edition arriva su PC!

Dopo il successo riscosso dal titolo sui dispositivi mobili iOS e Android, il publisher Giant Global e il developer TipsWorks hanno annunciato che il loro action RPG Pascal’s Wager arriverà su PC via Steam nella sua Definitive Edition (qui il trailer di quest’edizione che comprende tutti i contenuti precedentemente rilasciati per il gioco) il prossimo 12 marzo 2021. Il titolo sarà disponibile con il 10% di sconto fino al 26 marzo.

Pascal’s Wager è uscito nell’AppStore lo scorso gennaio 2020, seguito dalla versione per Google Play nel giugno 2020. Si tratta di un action RPG ambientato in un oscuro mondo fantastico, la terra di Solas, nel quale, impersonando i Corrieri, dovrete scoprire la verità che sta dietro alla misteriosa Nebbia Oscura, apparsa in tempi antichi, quando il sole scomparve sotto l’oceano per l’ultima volta, negli stessi tempi in cui apparivano i Colossi, enormi esseri capaci di portare la luce nelle zone a loro vicine. Ma quando unamisteriosa malattia li ha colpiti, i Colossi ha iniziato a cadere.

Preparatevi a scoprire il velo di segreti e misteri che avvolge questa terra, calandovi nei panni di cinque personaggi unici e versatili, contraddistinti ognuno dal proprio stile e pronti a vivere intense esperienze in combattimento, contro creature maligne e intelligenti e boss potenti oltre ogni immaginazione.

Terrence il Corriere e i suoi compagni sono pronti a imbarcarci in un difficile viaggio, nel quale incontreranno figure benigne, ma anche terribili mali, ma disposti a tutto per salvare l’oscuro mondo di Solas. E voi siete pronti a unirvi a loro?