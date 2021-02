L’attacco dei giganti: la quarta stagione non concluderà la serie

È stato l’evento anime più atteso del 2020, e ancora oggi la quarta e ultima stagione de L’attacco dei giganti, nonostante le problematiche di produzione e tutte le diffidenze iniziali, sta stupendo fan e addetti ai lavori (anche se qualche scontento rimane comunque). Tuttavia, per gli appassionati c’è qualcosa di sempre più chiaro: con soli sei episodi rimasti, sarà impossibile che la Final Season riesca ad adattare l’intero arco narrativo finale del manga di Hajime Isayama.

Giunta infatti al suo decimo episodio, la serie de L’attacco dei giganti sta procedendo a un adattamento della versione cartacea di circa uno o due capitoli per puntata. Dunque il calcolo è presto fatto: con questo ritmo la stagione si concluderà attorno al capitolo 116. E se qualcuno sperava in una brusca accelerata a partire dal prossimo episodio, i titoli delle nuove puntate, che sono stati resi noti, hanno fatto tramontare anche questa ipotesi.

Insomma, a questo punto è evidente che la conclusione dell’anime ispirato al manga di Isayama non arriverà tra un mese e mezzo, ma sui piani di MAPPA per il finale non è stato ancora detto nulla. Un’indiscrezione era filtrata nei giorni scorsi, secondo cui la serie sarebbe stata conclusa con un film, mentre sembra essere ancora vivissima l’ipotesi che voleva la quarta stagione come divisa in due parti, la seconda delle quali potrebbe fare il suo esordio nell’autunno 2021, dopo la conclusione del manga.

Questa pausa permetterebbe tra l’altro a MAPPA di raccogliere le idee e di recuperare anche un po’di energie dopo il lavoro estenuante che è servito per far iniziare la quarta stagione in tempo. Qualcuno si è perfino spinto a ipotizzare la premiere di questa seconda parte nell’ottobre 2021.

Ad ogni modo, finché non ci sarà un comunicato ufficiale si tratta solo di teorie, come quella che trovate qui in fondo, o peggio di speranze dei fan, prive di qualsiasi fondamento.