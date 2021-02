One Piece: ecco i risultati parziali del Global Popularity Poll

One Piece è sicuramente tra gli anime e manga più noti del panorama internazionale. L’avventura di Monkey D. Luffy e della sua ciurma tiene i fan con il fiato sospeso da oltre vent’anni, e ha raggiunto da tempo il traguardo dei 1000 capitoli mentre l’autore, Eiichiro Oda, non sembra capace di fermarsi (anche se continua a parlare della conclusione del manga).

Proprio grazie alla sua celebrità globale, Shueisha ha da poco indetto il primo Global Popularity Poll della storia di One Piece, un evento che permetterà ai fan in giro per il mondo di votare il loro personaggio preferito all’interno dell’intera serie. Una lista vastissima, che comprende alcuni dei più folli, colorati e interessanti personaggi mai creati, anche nel mondo anime.

A poco meno di due mesi dall’inizio delle votazioni, Shueisha ha deciso di rilasciare un aggiornamento sull’andamento del sondaggio, rivelando quali siano finora i pirati più celebri e amati per ogni regione. Andiamo a scoprire i risultati!

In Nord America il primo posto è detenuto dal capitano Monkey D. Luffy, mentre si piazza secondo lo spadaccino della Thousand Sunny Roronoa Zoro. Al terzo posto troviamo invece Sanji (di cui presto uscirà un libro di ricette!) e quarta Nico Robin Seguono, nell’ordine, Trafalgar Law, Yamato, Woop Slap, Usopp, Charlotte Katakuri e Nami.

Si invertono le posizioni in America Latina, dove è Zoro a guadagnarsi l’oro, seguito da Luffy, Sanji e Nico Robin. Al quinto posto poi troviamo Carrott, quindi Trafalgar Law, Nami, Yamato, Usopp e Boa Hancock.

L’amore per Zoro rimane invariato anche in Europa, dove lo spadaccino rimane al primo posto.Di nuovo secondo Luffy, mentre si piazza terzo Law e quarto Sanji. Al quinto posto Nico Robin, seguita da Nami, dal compianto Portgas D. Ace, Usopp, Yamato e Shanks.

Mokey D. Luffy si riprende la prima posizione in Asia, seguito da Zoro, Sanji e Trafalgar Law. Nami si piazza quinta, con Nico Robin sesta e Ace settimo. Ottava Boa Hancock, mentre al nono posto troviamo Sabo e al decimo Katakuri.

Torna a brillare Zoro in Africa, seguito ancora da Luffy e poi Sanji, Nico Robin, Law, Yamato, Boa Hancock, Katakuri, Shanks e Usopp. In Medio Oriente c’è di nuovo Roronoa a prendersi la prima posizione, con Luffy in seconda e Sanji a chiudere il podio. Dietro di loro Katakuri, Nami, Nico Robin, Shanks, Law, Ace e Sabo. Vittorioso anche in Oceania Zoro, dove però è seguito da Nico Robin, e Luffy si deve accontentare della terza posizione. A chiudere la top ten ci sono Law, Sanji, Woop Slap, Sabo, Yamato, Shanks e Ace.

E in Giappone? In patria i fan sono molto più abituati a questo tipo di iniziative di Shueisha e Weekly Shonen Jump (e non solo loro), ma hanno partecipato con uguale entusiasmo anche a questo inedito sondaggio globale, eleggendo (per il momento) Luffy come personaggio più amato, immediatamente seguito, nell’ordine, da Zoro, Sanji, Law, Ace, Sabo, Donquixote Rosinante, Boa Hancock, Shanks e Nico Robin.

E voi avete espresso il vostro voto? Affrettatevi, c’è ancora tempo!