The Promised Neverland: i fan vogliono la cancellazione della seconda stagione

Alla fine dello scorso anno l’annuncio che nella seconda stagione dell’anime di The Promised Neverland, ispirato al manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, ci sarebbe stato spazio per trame originali non esplorate nella versione cartacea aveva generato una grande aspettativa e un certo hype tra i fan dell’opera, soprattutto perché era stato confermato che quelle nuove trame sarebbero state curate da Shirai.

L’esordio di questa seconda stagione di The Promised Neverland però è stato tutto fuorché felice. Mano a mano che gli episodi si succedevano infatti, i fan sono diventati sempre più furiosi di fronte a un adattamento che, a loro dire, stravolgeva in modo eccessivo la storia originale, permettendosi di saltare (o di spostare) archi narrativi d’importanza capitale nell’economia del manga (ad esempio quello della Ricerca di Minerva), e di riservare un’introduzione non degna ad alcuni personaggi fan favourite (come Cislo, Barbara, Minerva e Victor).

E così, quando su Twitter l’utente @The25thBam_ ha chiesto la cancellazione dell’intera stagione, si è ritrovato a essere supportato da tantissimi altri fan dell’opera, pronti ad unirsi a lui in questa richiesta. Inoltre, in molti si sono detti disposti anche a boicottare questa stagione per fare in modo che una eventuale terza possa essere cancellata prima ancora di vedere la luce. Tanti hanno voluto paragonare questo adattamento a un altro anime criticatissimo per la sua scarsa fedeltà al manga, Tokyo Ghoul.

E voi cosa ne pensate? La seconda stagione di The Promised Neverland sta davvero deludendo così tanto le attese?