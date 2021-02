Insomniac Games accoglie nuovamente Drew Murray

Una vita passata presso Insomniac Games, il passaggio presso The Initiative e infine, il ritorno a “casa”. È la storia di Drew Murray, che in queste ore ha annunciato tramite il suo profilo Twitter di essere tornato nuovamente sotto la bandiera dello studio ora di proprietà di Sony Interactive Entertainment, con il ruolo di Principal Designer.

Tra i titoli a cui ha lavorato presso Insomniac spiccano alcuni giochi dei franchise di Ratchet & Clank e di Resistance, oltre a Sunset Overdrive. Prima di lasciare The Initiative però, il buon Murray ha collaborato alla creazione di Perferct Dark per Xbox Series X/S. Difficilmente però il Principal Designer verrà coinvolto nello sviluppo di Ratchet & Clank Rift Apart, dato che i lavori dovrebbero essere quasi conclusi.

I guess ten years, five games, and six job titles just wasn't enough. I'm excited to be rejoining many friends and former colleagues at @insomniacgames as a Principal Designer. That takes me to my seventh job title; now I just need to work some days and make some games, right? pic.twitter.com/gCK4z4OVUY

— Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 22, 2021