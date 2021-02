The Legend of Zelda Skyward Sword HD è sold-out su Amazon US

The Legend of Zelda Skyward Sword HD, la remastered dell’omonimo titolo (annunciata durante l’ultimo Nintendo Direct) pubblicato su Nintendo Wii, è atteso su Switch nel corso del 2021 e l’hype degli utenti è talmente alto per il gioco, che le copie disponibili su Amazon US sono esaurite in pochissimi giorni dopo l’annuncio dell’edizione rimasterizzata.

Dunque, gli interessati al gioco non possono più pre-acquistarlo su Amazon US, dovendo fare affidamento su altri retailer. Va specificato che The Legend of Zelda Skyward Sword HD non è stato ancora inserito all’interno del listino della divisione italiana di Amazon e dunque, al momento non può ancora essere preordinato presso il rivenditore nostrano. Secondo alcune voci di corridoio però, il titolo dovrebbe tornare presto disponibile anche presso la divisione americana di Amazon. Il tutto, in attesa di nuove informazioni legate a Breath of the Wild 2, promesse dagli sviluppatori nel corso dell’anno.