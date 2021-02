Warhammer Odyssey: finalmente disponibile per dispositivi mobile

Warhammer: Odyssey è ufficialmente disponibile in tutto il mondo, per dispositivi mobile, dopo essere stato lanciato solo in alcune regioni lo scorso dicembre. L’MMO mobile di Virtual Realms sarà oggetto di continui aggiornamenti nei prossimi mesi, per rendere le classi funzionali e bilanciate e per aggiungere più contenuti. I Diversi aggiornamenti, che sono stati introdotti prima del suo lancio globale, hanno sicuramente introdotto diversi miglioramenti nel titolo: questi includono due nuove mappe, Wasteland e Marienburg Suid, insieme al livello massimo aumentato.

Warhammer: Odyssey è stato introdotto per la prima volta nel 2019, promettendo di portare un’autentica esperienza MMO sulla piattaforma mobile. Per raggiungere tale scopo, il gioco è stato sviluppato senza nessun sistema di riproduzione automatica. Il giocatore potrà scegliere tra sei classi e dodici specializzazioni, ognuna con le proprie abilità e stili di gioco, e durante il viaggio incontrerai personaggi iconici dell’universo di Warhammer, che faranno squadra con te e i tuoi amici per affrontare potenti nemici.

Nonostante faccia parte del famosissimo franchise di Warhammer, Odyssey è stato sviluppato con discrezione, senza fare pubblicità: il marketing per il nuovo titolo è praticamente inesistente, con il gioco che guadagna solo un piccolo seguito sui social media. Warhammer: Odyssey sembra una riproduzione MMO sorprendentemente fedele dell’universo di Warhammer e speriamo che il gioco possa sopravvivere alle grandi community, che seguono titoli come Black Desert Mobile, Old School RuneScape e l’imminente Blade & Soul Revolution. Questi giochi rappresentano tutti una vera minaccia per l’ultimo titolo di Warhammer. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Warhammer: Odyssey è ora disponibile gratuitamente su iOS e Android.

Greetings Adventurers! We are excited to announce that Warhammer: Odyssey is now officially global! 🎉🥳🎉

Now is the time for heroes! Journey to the iconic Old World and forge alliances to take a stand against darkness and Chaos!

Download link: https://t.co/PdvQnKIL7N pic.twitter.com/NG8qS7Xkru

— Warhammer: Odyssey (@WHOdyssey) February 22, 2021