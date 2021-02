Ghosts ‘n Goblins Resurrection Recensione: tremate di nuovo, Demoni!

Ghosts ‘n Goblins Resurrection arriva come un fulmine a ciel sereno sull’ammiraglia Nintendo riesumando un mostro sacro dell’epoca d’oro delle sale giochi. Un titolo leggendario, amato da generazioni di giocatori e che, ai suoi tempi, ha raccolto più monetine del deposito di Zio Paperone! Si, perché si tratta di uno dei titoli più difficili di sempre, in cui si moriva in modo indegno centinaia di volte nella partita eppure si continuava imperterriti perché la principessa andava salvata a tutti i costi, letteralmente! Oggi l’opera cult di Capcom risorge e torna sul mercato, per la gioia dei nostalgici. Tremate Demoni, Sir Arthur e i suoi mutandoni fantozziani a cuoricini sono tornati!

Ghosts ‘n Goblins Resurrection: l’ultimo di una nobile stirpe

Ghosts ‘n Goblins Resurrection fa risorgere e tornare sul mercato una leggenda immarcescibile dell’epoca d’oro delle sale giochi! Se avete più di quaranta anni e l’iconico adesivo “I Love Capcom” attaccato al parafango della vostra Jeep Cherokee sapete benissimo di cosa stiamo parlando, e avete sicuramente già i lacrimoni agli occhi. Ma se avete qualche decennio in meno o se siete dei rampanti millennial affascinati dal ludo arcaico, meglio fare un paio di passi indietro, alle origini di una stirpe nobile e gloriosa, a cui l’intero settore è moralmente debitore. Correva l’anno 1985 quando nelle affollate e fumosissime sale giochi di tutto il mondo debutta Ghosts ‘n Goblins il capostipite della serie, un titolo action platform a scorrimento laterale ideato per il mercato Arcade e scritto a quattro mani da due sole persone, ovvero il geniale Toshio Arima nel ruolo di programmatore ed Ayako Mori autore della indimenticabile e coinvolgente colonna sonora, effetti inclusi, e pubblicato dalla software house giapponese Capcom. Si. Erano tempi in cui spesso una sola persona o un team molto ridotto realizzavano un videogioco, decisamente diversi da oggi, in cui una cinquantina di artisti grafici sono impegnati nell’animazione di un solo albero di un tripla A attuale a caso, Assassin’s Creed, per citare una delle tante produzioni odierne di qualità. Il titolo ottiene un successo stratosferico, nonostante la sua assurda difficoltà disumana. O forse anche grazie a quella. Un money grabber di prima categoria, con un setting dell’orrore che resta impresso fortemente nell’immaginario videoludico del settore, grazie anche alla graffiante e terrificante OST. Il livello di sfida nei confronti del giocatore è quasi epico, completare un gioco del genere, magari tra le urla scalmanate degli amici in sala giochi e con il fedele sacchetto ricolmo di monetine da duecento lire, ti faceva sentire davvero un EROE! Il capostipite polverizza ogni record, e viene più o meno rapidamente convertito per quasi tutte le piattaforme esistenti, contemporanee e successive. Makaimura, questo il titolo originale giapponese dell’opera debutta infatti anche nei salotti di tutto il mondo convertito per i maggiori home computer ad otto bit, come Commodore 16, Commodore Plus/4, Commodore 64, Amstrad CPC, Sinclair ZX Spectrum, NEC PC 8801, Fujitsu Micro 7, oltre che sui personal computer PC IBM DOS Compatibili, sul NES e sui fiammanti sedici bit basati su Motorola 68000, grande novità dell’epoca del mercato, come Commodore Amiga ed Atari ST.

Non mancano conversioni postume per sistemi moderni, tra i quali spiccano Nintendo Wii, Wii U e Switch, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3, oltre che i portatili Game Boy Color e Game Boy Advance, Nintendo 3DS, Android e Windows Mobile, e la riproposizione nelle tante collection storiche firmate Capcom rilasciate negli anni. Insomma, il titolo è diventato negli anni un vero grande classico senza tempo. Nel 1988 è il turno del sequel del gioco, Ghouls ‘n Ghosts, che ottiene parimenti un successo enorme, riproponendo le formule del suo predecessore più raffinate ed ammodernate. Del resto conta molto anche l’ampliamento del team di sviluppo, ampliato, per la sola versione Arcade a ben sette persone, capitanate dal game designer Tokuro Fujiwara. L’opera è la seconda prodotta per la scheda Arcade Capcom CP System, basata sui due processori Motorola 68000 e Zilog Z80 in sinergia, che aveva dato i natali poco prima all’indimenticabile Forgotten Worlds. Più grande, più bello, più tosto, il sequel non riesce però ad oscurare la fama de primo titolo, affiancandosi invece nella fama eterna. Il gioco giunge anche, finalmente. sui lidi SEGA, con conversioni per Master System e Mega Drive, che devono però sfidarsi con un eccezionale port per NEC PC Engine e, soprattutto con Super Ghouls ‘N Ghosts versione potenziata del 1991 in esclusiva per il sedici bit Super Nintendo, che polverizza ogni record di vendita sul mercato casalingo. Sulla stessa console arriva nel 1994 lo spin-off Demon’s Crest che è un ottimo complemento per la serie originale. Tralasciando le serie parallele Gargoyle’s Quest per Game Boy e NES e Maximo per PlayStation 2, bisogna aspettare il 2006 per avere l’ultimo capitolo ufficiale della saga, lo splendido Ultimate Ghosts’N Goblins per PlayStation Portable, che traghetta la saga, finalmente, nel nuovo millennio. Dopo quest’opera quasi il silenzio, se si escludono titoli minori come Ghosts ‘n Goblins: Gold Knights per Apple iPhone nel 2009 e Makaimura Online browser game del 2013.

25 febbraio 2021, il momento della resurrezione è arrivato

Dopo un silenzio così lungo viene il momento per la saga di ritornare, ed ecco che Capcom tira finalmente fuori un nuovo titolo, non un semplice sequel, ma una vera e propria reinterpretazione del titolo originale in grande stile. Ghosts ‘n Goblins Resurrection promette di rinverdire i fasti del suo leggendario predecessore ben trentasei anni dopo. L’impresa, ammettiamolo, è quasi titanica, perché un classico di tale portata genera, ovviamente, aspettative altissime. Capcom punta inoltre molto su questo titolo, da sempre grande cavallo da battaglia della sua scuderia classica. Trovate la pagina ufficiale del gioco in versione Nintendo Switch, la piattaforma recensita, a questo LINK. La sfida stavolta è però per i programmatori. Mettere in mano ad un millennial un Ghosts ‘n Goblins nudo e crudo, ne siamo consapevoli tutti, porterebbe a morte certa, questi tipi di opere sono ormai quasi esclusivamente giochi per retrogamer incalliti, che vivono di speed-run e conoscono a menadito trucchi, gabole e salti millimetrici per sopravvivere. Del resto realizzare un nuovo titolo troppo semplice, con pochi mostri a tendere gli agguati ed un livello di sfida bassissimo, per adattarsi agli standard odierni sarebbe stato quasi blasfemo verso la sacralità dell’opera originale. Ed ecco che, allora, quei vecchi volponi dei programmatori Capcom, scelgono la via di mezzo, con un nuovo gioco talmente customizzabile da adattarsi a tutti, o quasi, i palati dei giocatori. Al suo inizio il titolo permette infatti di scegliere il livello di difficoltà, proponendo ben quattro diverse voci. Leggenda, Cavaliere, Scudiero e Paggio. Per predefinito, se vogliamo affrontare la sfida nel modo più puro possibile il titolo ci propone proprio il più difficoltoso, ovvero Leggenda. Già dal nome ci è chiaro che si tratta di una opzione per veri eroi del joystick vecchia maniera, patiti incalliti della pura esperienza Arcade che godono letteralmente ad essere attaccati da decine di mostri infernali da ogni lato, masochisticamente piegati al sadismo folle dei programmatori, che infieriscono ridendo, come una Mistress armata di Bullwhip, sui malcapitati.

A sorpresa questa modalità offre però un unico respiro di sollievo, grazie ai Vessilli, veri e propri checkpoint moderni, che tengono in memoria tre cose, area completata, abilità sbloccate e arma in uso al momento attuale. Non pensiate però che i soli checkpoint possano salvarvi da un numero spropositato di nemici provenienti da ogni dove, agguerriti come non mai e pronti a farci letteralmente la pelle. Più magnanimi si rivelano progressivamente Cavaliere e Scudiero, dove la morte non è immediata al primo colpo ed i nemici si diradano leggermente dando un pochino di respiro. Interessante la possibilità di poter accelerare o rallentare il tempo del gioco grazie alla feature Metronomo Incantato, ottima anche per allenarsi e magari, come ai vecchi tempi, memorizzare i pattern di movimento dei nemici. Ma per chi non è assolutamente avvezzo alla formula Arcade classica non resta che l’opzione entry level meno letale in assoluto, ovvero Paggio. Per chi si dichiara apertamente incapace e chiede pietà a Capcom ecco che arrivano la possibilità di ricominciare esattamente dal punto di morte il livello, nemmeno dall’inizio dello stesso, alla fine come l standard attuale dei titoli, e persino, ci vergogniamo quasi a dirlo, le vite infinite! Per espiare a tale scelta dettata dalla codardia, perlomeno consigliamo i giocatori di munirsi di sacchetto pieno di monetine, e formare piccole pile per capire quanto sarebbe costata loro l’esperienza se fossimo nel 1985. In realtà anche in modalità Paggio la sfida del titolo resta parecchio alta, perché se è vero che i mostri diminuiscono ed i boss sono parecchio più intontiti, la sezione platform e la difficoltà ambientale si mantiene al di sopra della media odierna del genere. La grande novità del gioco, rispetto ai classici, è la possibilità di uno sparo omnidirezionale in stile Turrican, per capirci, che ci permette di colpire in tutte le direzioni, anche saltando contemporaneamente.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection: il terrore risorge e perpetua il mito per sempre

Classiche e varie allo stesso tempo le ambientazioni di Ghosts ‘n Goblins Resurrection a partire proprio dal primo livello proposto, ovvero l’indimenticabile Cimitero del primissimo titolo del 1985, chiamato per l’occasione “Terre infestate” graficamente splendido e visibilmente appagante come non mai. Diviso tra Graveyard ed Execution Ground, due livelli indipendenti, uno più bello dell’altro. Paradossalmente però, è difficile riuscire a godersi appieno gli splendidi paesaggi, specie a livello Leggenda, perché saremo troppo impegnati nel combattimento veloce ed implacabile contro ogni sorta di nemici. Un piccolo avviso previsto dai programmatori è rappresentato da un piccolo lampo flash che avverte del prossimo attacco massivo, similmente ai vecchi indimenticabili shoot ‘em up basati su astronavette degli anni ottanta. Ogni diversa zona è divisa in due livelli separati, peraltro affrontabili a piacere nell’ordine desiderato dal giocatore, stile MEGA MAN per NES, per capirci, guarda caso altro grande classico coevo di casa Capcom. Anche poter creare diversi profili giocatore è una opzione molto utile, perché magari su uno ci si allena in modalità Paggio, sull’altro ci si impegna al massimo in modalità Leggenda. Ogni profilo è completamente indipendente dall’altro ed ha i checkpoint autonomi.

Il titolo offre una interessante possibilità di gioco cooperativo in locale, utilizzando un joycon per giocatore, cosa che è relativamente inedita per un titolo del genere, soprattutto in questa blasonata saga. Chiudono il cerchio una splendida rappresentazione del comparto audiovisivo, uno stile grafico particolarissimo che, ne siamo consapevoli, potrebbe in realtà non piacere a tutti, ed a volte ricorda il classico browser game realizzato in flash dei primi anni duemila, ma l’amore per il classico messo nell’opera odierna da parte degli sviluppatori trasuda da ogni pixel, verrebbe da dire. A partire da elementi squisitamente retrò come la mappa del mondo contenuta su una pergamena, o il caricamento formato dal classico pipistrello blu, logo storico della casa. Appena, superata la prima lapide, partirà la versione remixata della classica musica scritta nel 1985 da Ayako Mori la lacrimuccia è d’obbligo! Consigliamo la fruizione sullo schermo TV, per godersi al massimo ogni particolare, del resto la cura per i particolari è certosina, ed ogni sprite, rimodellato sui classici zombie, piante carnivore e orride creature volanti classiche, andrebbe visto al meglio. Nonostante la piccolezza dello schermo portatile, però, anche la fruizione in mobilità risulta ottimale e ben chiara. Anche gli elementi grafici minori sono ben realizzati, come ad esempio l’albero delle abilità, da completare grazie a delle lucciole fatate collezionabili. Il tempo per godersi il comparto grafico però, come immaginabile, sarà ben poco. Per chi non ha vissuto mai questo elemento, ricordiamo che ogni livello è anche a tempo, e quindi non sono concessi momenti di tregua, come nei bei tempi andati. Il gioco è esattamente ciò che il suo stesso titolo promette, ovvero una resurrezione del grande classico, assolutamente rispettoso del passato, ma anche con una strizzata d’occhio alla modernità, piccola piccola, sia chiaro.

Il ritorno di un grande classico finalmente traghettato nell’epoca moderna, sui moderni sistemi attuali, Nintendo Switch, in particolare, la versione provata da noi, con entusiasmo e abbondanza di lacrimoni nostalgici. Per i retrogamer un gioco da avere a tutti i costi, per tutti gli altri una grande opportunità per scoprire o riscoprire il fascino del mondo Arcade sui sistemi moderni. Preparatevi a restare in mutandoni a cuoricini, eroici cavalieri senza macchia e paura. Sir Arthur in persona è tornato per combattere la resurrezione del male!