Apex Legends: informazioni sulla patch di febbraio

Apex Legends è uno dei migliori giochi da quando è uscito nel 2019, con una base di giocatori solida e in rapida crescita , il titolo è stato un grande successo per Respawn Entertainment che ha pubblicato una nuova patch per il gioco. All’inizio del mese, Apex Legends ha dato il via alla stagione 8 introducendo una nuova leggenda, una mappa ridisegnata e una manciata di nuovi oggetti: c’è stato un piccolo riequilibrio, ma a parte questo non è cambiato nulla di importante. La scorsa settimana, Respawn ha twittato riguardo alla loro conoscenza di un bug che impediva ai giocatori di riscuotere i loro premi. Il team di Respawn ha seguito quel Tweet commentando in un aggiornamento aggiuntivo:

Abbiamo appena ripulito gli ultimi casi causati da un bug correlato: tutti i giocatori Apex interessati dovrebbero poter riscuotere i loro frammenti ora.

Sembra che la patch 1.59 serva a risolvere questo problema specifico, ma poiché al momento della scrittura non sono state pubblicate note sulla patch, non è chiaro al 100%. Tuttavia, che non ci saranno grandi ribilanciamenti o altri cambiamenti nella patch, il team di Respawn Entertainment è stato sempre estremamente chiaro su tutti gli altri aggiornamenti e modifiche precedenti, e se fosse stato un aggiornamento importante, se ne sarebbe trovata traccia.

Da poco il gioco è stato aggiornato e rielaborato per il lancio della stagione 8, ed è quindi improbabile che introdurranno altri grandi cambiamenti a metà stagione. Per ulteriori informazioni sulle note sulla patch di Apex Legends febbraio 2021, visita il sito ufficiale qui. Apex Legends è disponibile per Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.