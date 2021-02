Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: data di lancio rimandata

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 subirà un altro ritardo, come annunciato dall’editore Paradox Interactive. Tuttavia, questo ritardo arriva anche con la notizia che anche lo sviluppatore principale, Hardsuit Labs, verrà sostituito. Il gioco è stato precedentemente posticipato dal 2020 al 2021 al fine di perfezionare ulteriormente il gameplay, tuttavia, secondo l’ultima chiamata sugli utili di Paradox , Bloodlines 2 vedrà un altro ritardo, con lo sviluppatore originale non più coinvolto nel progetto.

Il team ha comunicato un ritardo durante il terzo trimestre del 2020 e ora ha scelto di posticipare ulteriormente il lancio del gioco, che non avverrà nel 2021, si legge nel comunicato della chiamata sugli utili. La società, ha anche deciso che Hardsuit Labs non guiderà più lo sviluppo di Bloodlines 2 e ha avviato una collaborazione con un nuovo partner per terminare il lavoro: è stata una decisione difficile, ma siamo convinti che sia la strada giusta per rendere giustizia al gioco, ha commentato.

In un messaggio separato sul ritardo, Paradox ha detto che una nuova data di lancio non è lancio stata ancora finalizzata, il che a sua volta ha spinto la società a sospendere tutti i preordini per il gioco: poiché in questo momento non possiamo comunicare una nuova data di lancio, abbiamo anche deciso di smettere di accettare i preordini per il momento. Non ci sono state comunicazioni sui preordini già effettuati, ma sembra che Paradox Interactive probabilmente li onorerà.

Il messaggio prosegue menzionando che Hardsuit Labs non lavorerà più su Bloodlines 2: Vorremmo cogliere l’occasione per onorare Hardsuit Labs per i loro sforzi e ringraziarli per il loro duro lavoro sul progetto. Lo studio ha svolto un lavoro straordinario nel gettare le basi del gioco e speriamo che anche tu, la community, apprezzerai il loro contributo a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Non si è ancora saputo a quale sviluppatore Paradox si sia o si avvicinerà per il resto del periodo di sviluppo, poiché il messaggio si interrompe dicendo che presto conosceremo la nuova squadra.