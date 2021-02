NieR Automata: oltre 5,5 milioni di unità vendute

Square Enix ha annunciato che NieR Automata ha venduto oltre 5,5 milioni di copie. Il titolo è stato lanciato per PC e PS4 nel 2017 e Xbox One nel 2018, ed è un gioco di ruolo d’azione sviluppato da PlatinumGames, e nominato come il miglior gioco di ruolo ai The Game Awards 2017. La serie NieR ha postato su twitter un ringraziamento ai fan e ha fatto sapere che il titolo ha venduto più di cinque milioni di copie.

La produzione di Nier Automata è iniziata nel 2014, con il ritorno del creatore della serie Yoko Taro, del produttore Yosuke Saito e del compositore principale Keiichi Okabe, e l’artista Akihiko Yoshida che ha assunto il character design. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di androidi da combattimento delle unità YoRHa in un open world. NieR: Automata, è un gioco per cellulare, uscirà su iOS e Android in Giappone il 18 febbraio 2021. Uno speciale evento di collaborazione in-game con i personaggi 2B, 9S e A2 di NieR Automata si terrà lo stesso giorno del lancio.

Inoltre, il 23 aprile uscirà NieR Replicant ver.1.22474487139, un remake dell’originale NieR per PC, PS4 e Xbox One. Il gioco, che si svolge nell’universo di Nier e il suo sequel Nier: Automata, è impostato in un regno chiamato Gabbia in cui il giocatore assume il ruolo di una ragazza guidata da un essere fantasma. Durante i Game Awards è stato presentato in anteprima un nuovo trailer di gioco, mentre nella sua descrizione, Square Enix afferma:

Scopri il prequel unico nel suo genere del capolavoro acclamato dalla critica NieR: Automata. Ora con un aggiornamento moderno, sperimenta immagini magistralmente rivisitate, una trama affascinante e molto altro! Il protagonista è un ragazzo gentile che vive in un villaggio sperduto. Per salvare sua sorella Yonah, malata terminale a causa del Black Scrawl, parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei versi sigillati.