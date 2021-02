Il gioco inedito per N64, Dinosaur Planet è trapelato

Dinosaur Planet è un gioco inedito per Nintendo 64 di Rare che alla fine si è evoluto in Star Fox Adventures per GameCube. Ma grazie ai conservazionisti della Forest of Illusion, ora è possibile riprodurre quel titolo originale non finito. Una build del gioco del 1 ° dicembre 2000, in piena fase di sviluppo, è stata recuperata da un disco acquistato da un collezionista privato. Shigeru Miyamoto di Nintendo è stato, secondo quanto riferito, influente nello spingere gli sviluppatori a trasformare il gioco in un titolo Star Fox. John Linneman del Digital Foundry ha caricato 20 minuti di gioco e qui puoi anche vedere Fox che sostituisce uno dei protagonisti previsti del gioco originale, Sabre.

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy! (More info in this thread). Link to the dump:https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa

— Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021

Forest of Illusion osserva che “il gioco attualmente non funziona perfettamente al 100% su nessun emulatore. Aspettatevi molti problemi grafici con ombre e illuminazione e qualche rallentamento. Tuttavia, dovrebbe funzionare perfettamente con le flashcard. ” Le flashcard consentono l’esecuzione dei giochi sull’hardware della console N64 originale.

L’influenza di The Legend of Zelda Ocarina of Time è evidente, ma è molto interessante dare uno sguardo all’atmosfera lunatica su cui Rare stava lavorando prima che Dinosaur Planet diventasse Star Fox Adventures su GameCube. Forest of Illusion ha anche caricato il gioco su Internet Archive. Febbraio si sta rivelando un mese di gemme per i fan di Rare; all’inizio di febbraio, il remake cancellato per Xbox 360 di GoldenEye 007 era trapelato sul web. Proprio come Dinosaur Planet, è molto giocabile nonostante sia incompiuto.