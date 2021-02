Disney+: spot con Pirlo e Fresi per l’arrivo di Star

Da oggi 23 febbraio il catalogo di Disney+ si arricchisce con Star, pacchetto che si aggiunge a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Il nuovo arrivato porta serie TV, film e produzioni originali. Per l’occasione, sui canali italiani Disney è stato pubblicato un simpatico spot che vede protagonisti l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, e l’attore romano Stefano Fresi.

Nello spot, in cui Fresi convince Pirlo a vedere le serie presentandole come fosse una formazione calcistica, cita Love Victor, Big Sky, Hellstorm, Godfather of Harlem passando per Deadpool 2, I Griffin, Modern Family, fino a Grey’s Anatomy “titolare fissa”. Ricordiamo che su Star arriverà anche la quarta stagione di Boris. Come scritto anche sul sito ufficiale, l’abbonamento a Disney+ costa ora 8,99 euro al mese (contro i precedenti 6,99) e l’annuale a 89,99 euro (precedentemente 69,99).

Questa la lista completa delle serie Star al suo debutto: