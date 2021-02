Google fatica a riparare il suo nuovo gioco Stadia

Google sta lottando per riparare uno dei suoi nuovi giochi Stadia, dopo aver chiuso i propri studi di gioco interni all’inizio di questo mese. Journey to the Savage Planet ha debuttato su Stadia il 1 ° febbraio, lo stesso giorno in cui Google ha chiuso i suoi studi Stadia e ha licenziato diversi sviluppatori. Journey to the Savage Planet è stato sviluppato da Typhoon Studios, uno studio acquisito da Google per costruire i suoi titoli Stadia originali. I giocatori del gioco hanno scoperto che è pieno di bug su Stadia, inclusi problemi di interruzione del gioco che non consentono ad alcuni giocatori di superare il menu principale.

Eurogamer riferisce che gli utenti di Reddit si sono lamentati dei problemi per settimane e non è chiaro chi lo risolverà effettivamente. Poiché i dipendenti di Typhoon Studios hanno lasciato Google o sono passati a nuovi ruoli, i giocatori di Journey to the Savage Planet su Stadia hanno cercato di contattare Google e l’editore 505 Games. Sebbene 505 Games abbia pubblicato il gioco su altre piattaforme, è Google che possiede tutto il codice e i dati del gioco in base a una risposta di supporto che gli utenti di Reddit affermano di aver ricevuto. Ciò ha lasciato i giocatori confusi su chi aggiusterà il gioco e Google è intervenuta per promettere che sta esaminando i problemi.

“Ne siamo consapevoli e il nostro team sta lavorando diligentemente con il nostro publisher partner per trovare una soluzione“

afferma il team di Stadia su Twitter.

Un dipendente di Google ha anche pubblicato sul subreddit di Stadia per confermare che la società sta esaminando i problemi. Non è chiaro quando sarà disponibile una correzione e il gioco è ancora in bundle gratuitamente come parte dell’abbonamento a Stadia Pro di Google. Journey to the Savage Planet è stato uno dei primi giochi lanciati dall’organizzazione di sviluppo interna proprietaria di Stadia Games and Entertainment di Google.