El Shaddai Ascension of the Metatron: in arrivo a breve su Steam

Quasi 10 anni fa usciva, su PlayStation 3 e Xbox 360, El Shaddai Ascension of the Metatron, platform action sviluppato dal team Ignition Entertainment con a capo l’artista Sawaki Takeyasu, che ha lavorato, tra gli altri, a Devil May Cry, Steel Battalion e Okami. Ed è di oggi l’annuncio che il gioco arriverà a breve su PC, via Steam.

Come dice il comunicato ufficiale:

El Shaddai Ascension of the Metatron è una combinazione di platform 2D e 3D, con combattimenti dinamici ed energici. Con il suo racconto biblico e la grafica straordinaria, i giocatori dovranno sfruttare le naturali abilità di combattimento per padroneggiare una gamma di armi potenti e “celesti” sotto la guida degli Arcangeli, in quello che sarà un viaggio indimenticabile.

“Sono passati 10 anni dall’uscita di El Shaddai su PS3 e Xbox 360 e ci è stato costantemente chiesto da giocatori di PC e fan del gioco per il suo rilascio su questa piattaforma e siamo lieti di annunciare il suo rilascio su Steam molto presto!”-le parole del producer Sawaki Takeyasu. Altre notizie sul rilascio su Steam arriveranno a breve.

Sapremo quindi a breve quando sarà disponibile su Steam l’avventura con protagonista Enoch, in un racconto ispirato al libro apocrifo di Enoch.