Valheim, the “Viking Space Program”

Naturalmente, Valheim non è esattamente costruito per gestire i norvegesi volanti a 300 mph. I nostri vichinghi volanti iniziano rapidamente ad attraversare il mondo più velocemente di quanto il gioco possa caricarlo.

Nessuno sembra davvero chiaro quale sia il punto di tutto questo, a parte una sfida per vedere chi può lanciarsi più lontano. Alcuni commentatori giocano con l’idea di usarlo per trasportare il minerale di ferro attraverso la mappa, una specie di drone umano per le consegne che lascia un pasticcio carnoso sulla soglia del destinatario. Altri hanno notato che il danno da caduta di Valheim arriva a 100: se sei abbastanza nutrito, hai buone possibilità di atterrare. Se vuoi davvero immergerti nel nuovo “Viking Space Program” di Valheim, potrebbe valere la pena collegare la mod in prima persona sorprendentemente solida del gioco.