Play At Home: ritorna l’iniziativa con i giochi gratuiti dal 2 marzo

Lo scorso anno Sony aveva dato il via all’iniziativa Play at Home, con il regalo di due titoli PlayStation 4, per alleviare la situazione data dalla quarantena per il Covid-19. Ed è di oggi la notizia che tornerà l’iniziativa, dal 2 marzo con il regalo di Ratchet & Clank. e un offerta di Funimation dal 25 marzo. Ma i doni andranno avanti fino a giugno, e verranno annunciato successivamente.

Questo il comunicato completo da parte di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, sul PlayStation Blog:

Ben ritrovati! Gli ultimi dodici mesi sono stati molto difficili. Penso tuttavia che grazie all’encomiabile lavoro della comunità medica e delle persone di tutto il mondo cominceremo finalmente a vedere i primi spiragli di luce alla fine di questo lungo tunnel chiamato COVID-19.

In questo momento storico, il team di PlayStation vuole ringraziare la community con un regalo. In questi giorni, abbiamo tutti bisogno di qualcosa con cui distrarci e di un’altra buona ragione per mantenere il distanziamento sociale, quindi siamo lieti di offrirvi una selezione gratuita di fantastici giochi e offerte sull’intrattenimento.

L’aprile scorso abbiamo lanciato l’iniziativa Play At Home, con cui abbiamo offerto gratuitamente due fantastici giochi PlayStation: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey*. Mi piace pensare che abbiano aiutato a rendere più piacevole questo periodo difficile.

Quest’anno volevamo andare oltre. Così abbiamo preparato una serie di giochi gratuiti e di offerte per l’intrattenimento della nostra community PlayStation per rendere i prossimi mesi un po’ più piacevoli e divertenti.

L’iniziativa Play At Home di quest’anno inizia a marzo e prosegue fino a giugno.

Dal 2 marzo 2021

PlayStation e Insomniac Games permetteranno di scaricare Ratchet & Clank per PS4 gratuitamente per un periodo limitato su PlayStation Store dal 2 marzo 2021 alle 5:00 CET fino al 1° di aprile 2021, alle 5:00 CEST. Una volta riscattato, il gioco rimarrà vostro per sempre. Questo titolo d’azione e avventura per PS4 pubblicato nel 2016 da Insomniac Games rivisita la storia delle origini dell’amato duo di eroi PlayStation e presenta un ottimo mix di combattimenti esaltanti e humor.

Dal 25 marzo 2021

I nostri amici di Funimation (una joint venture tra Sony Pictures Entertainment e lo studio d’animazione giapponese Aniplex) stanno per lanciare un’offerta molto speciale: accesso esteso per i nuovi abbonati a Funimation o Wakanim a seconda del paese in cui sono disponibili. Funimation è un servizio di abbonamento incentrato sugli anime, mentre Wakanim è la divisione europea di Funimation. Ci sono ancora dei dettagli aggiuntivi che verranno pubblicati in seguito, ma per ora quest’offerta è disponibile solo per i membri della community che si iscrivono e scaricano le app di Funimation (in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda) o Wakanim (in gran parte dell’Europa occidentale e dell’Europa del Nord) a partire dal 25 marzo per un periodo limitato.

Oggi abbiamo delineato solo l’inizio di quello che abbiamo in serbo per Play At Home. Nelle prossime settimane condivideremo più informazioni sui giochi gratuiti e le offerte sull’intrattenimento che saranno disponibili per la nostra community PlayStation.

Penso che la selezione di giochi e offerte sull’intrattenimento che abbiamo in programma per voi sia eccezionale e spero che questa notizia vi abbia reso la giornata un po’ più felice. Per noi intrattenervi è un privilegio, e siamo molto grati di far parte delle vostre vite.

Grazie per giocare con noi.

*Uncharted: The Nathan Drake Collection è stato regalato a tutti gli utenti PlayStation in tutte le regioni con l’eccezione della Germania e della Cina. Gli utenti in Germania e Cina hanno invece ricevuto accesso gratuito a Knack 2.

** FUNIMATION e WAKANIM – Oltre ai 14 giorni di prova standard, i nuovi utenti riceveranno 90 giorni aggiuntivi. A meno che non sia cancellato prima del termine del periodo di prova, l’abbonamento verrà automaticamente convertito in un abbonamento a pagamento con un canone mensile ricorrente. Si applicano restrizioni di età. Seguiranno maggiori informazioni