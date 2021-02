Asus ROG: annunciata la disponibilità della line-up 2021

A seguito della presentazione globale tenutasi in occasione del CES 2021, sono in arrivo in Italia i prodotti ASUS Republic of Gamers (ROG), che si contraddistinguono per essere equipaggiati dalla nuova generazione di processori AMD e dalle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30. Tra i modelli in arrivo in Italia spicca il nuovissimo ROG Flow X13 dotato di GPU esterna XG Mobile, ROG Zephyrus Duo 15 SE caratterizzato dal doppio schermo inclinabile ScreenPad Plus, i modelli Strix SCAR e Strix G nelle versioni da 15 e 17 pollici, insieme al ritorno dell’acclamato ROG Zephyrus G14 e della versione da 15 pollici ROG Zephyrus G15.

ROG FLOW X13 (GV301), il convertibile compatto dalla massima potenza: CPU mobile AMD fino a Ryzen 9 5980HS con grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, e possibilità di integrare la seconda GPU XG Mobile con RTX™ 3080 per il massimo delle prestazioni

● ROG ZEPHYRUS DUO SE (GX551), due schermi e zero limiti: ScreenPad Plus per il doppio delle performance, abbinato a potenti CPU mobile AMD e grafiche NVIDIA GeForce RTX fino a 3080

● ROG ZEPHYRUS G14 (GA401) e ROG ZEPHYRUS G15 (GA503), versatilità e potenza in uno chassis compatto: macchine potenti ma allo stesso tempo sottili e di design

● ROG STRIX SCAR 15 e 17 (G533-G733), la eSport machine portatile per eccellenza: display per notebook super reattivo e componenti ultra performanti si combinano in una macchina che non lascia niente al caso

● ROG STRIX G15-17 (G513-G713): personalità e performance in un form factor ancora più leggero

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Flow X13 (GV301): a partire da marzo sarà disponibile la configurazione dotata di ROG XG Mobile (GV301QH-K5228T) al prezzo suggerito al pubblico di 3599,00 € (a partire da, IVA inclusa) presso l’eshop di ASUS e negli ASUS Gold Store. È disponibile già ora presso i migliori negozi di elettronica anche una configurazione senza ROG XG Mobile (GV301QH-K6054T) ad un prezzo suggerito di 1899 € (a partire da, IVA inclusa).

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551): disponibile in differenti configurazioni al prezzo consigliato di 3599,00 € (a partire da, IVA inclusa) presso l’eshop di ASUS, i principali rivenditori di elettronica e prossimamente su Amazon.

ROG Zephyrus G14 (GA401): disponibile in differenti configurazioni sul canale eshop di ASUS, e prossimamente presso i principali retailer e nei negozi di elettronica specializzati. Il prezzo consigliato con una scheda Geforce GTX 1650 è di 1249 € (a partire da, Iva inclusa). Il prezzo consigliato per avere una configurazione con scheda grafica Geforce RTX 3060 è di 1899 € (a partire da, IVA inclusa).

ROG Zephyrus G15 (GA503): disponibile in diverse configurazioni presso i principali retailer di elettronica ad un prezzo suggerito al pubblico di 1739 € (a partire da, IVA inclusa). Da marzo disponibile anche su Amazon.

ROG STRIX SCAR 15 (G533): disponibile in differenti configurazioni a partire da Marzo su Amazon e presso i principali riveditori di elettronica ad un prezzo suggerito al pubblico di 2289 € (a partire da, IVA inclusa).

ROG STRIX SCAR 17 (G733): disponibile in differenti configurazioni sul canale eshop di ASUS, presso i negozi specializzati di elettronica e prossimamente su Amazon con un prezzo suggerito al pubblico di 2429 € (a partire da, IVA inclusa).

ROG STRIX G15 (G513): disponibile da Aprile su eshop ASUS, Amazon, presso i principali retailer di elettronica e negli ASUS Gold Store. Il prezzo consigliato con una scheda Geforce GTX 1650 è di 1099 €, mentre il prezzo consigliato al pubblico per avere una configurazione NVIDIA Geforce RTX serie 30 è di 1699 € (a partire da, IVA inclusa).

ROG STRIX G17 (G713): disponibile da Aprile su Amazon e presso i principali riveditori di elettronica ad un prezzo consigliato di 1799 € (a partire da, IVA inclusa).