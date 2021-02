Horizon Forbidden West: ottimismo per l’uscita nel 2021

Sony ha una lista piuttosto ampia per il 2021 per quanto riguarda i titoli first party su PS5, e Horizon Forbidden West è uno dei titoli più attesi. Tuttavia, siamo nel mezzo di una pandemia e i ritardi per i giochi, purtroppo, non sono una rarità. Gran Turismo 7, ad esempio, è stato rimandato al 2022 a causa delle “sfide di produzione legate a COVID”; ma cosa possono aspettarsi i fan di PlayStation per quanto riguarda le uscite pianificate di altri giochi first party nel 2021?

Parlando in un’intervista a GQ, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha detto che Sony “ha buone sensazioni” per l’uscita quest’anno di Returnal, Ratchet and Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West.

“Abbiamo buone sensazioni su Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West”, ha detto Ryan.

Ha anche parlato di esempi di giochi di alto profilo che sono stati rilasciati in uno stato non ottimale, per potersi allineare alle date di rilascio annunciate (il riferimento sembra a Cyberpunk 2077), aggiungendo che non è così che a Sony piace operare.

“Ci sono due approcci: puoi lasciare la data stabilita e far uscire il gioco indipendentemente dalla qualità o puoi farlo uscire quando è tutto apposto”, ha detto Ryan. “Abbiamo sempre adottato il secondo approccio. Ci sono invece alcune necessità di publisher di alto profilo che provano il primo approccio.”

“Non funziona mai nel migliore dei casi”, ha aggiunto. “Ma penso che in questo mondo, dove le persone creative lavorano da remoto, devi solo rispettare il fatto che lo sviluppo deve avere il giusto tempo per far in modo che i giochi escano pronti.”

Returnal e Ratchet e Clank: Rift Apart hanno già entrambe le date di rilascio confermate rispettivamente il 30 aprile e l’11 giugno. La data di lancio di Horizon deve ancora essere confermata.

È interessante che Ryan non abbia menzionato God of War Ragnarok, anche lui con una finestra di lancio confermata per il 2021. Al momento sembra difficile un rilascio per quest’anno, ma a questo punto, tutto ciò che possiamo fare è aspettare una parola ufficiale da parte di Sony.