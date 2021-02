Big Hero 6: i personaggi arrivano nel Marvel Cinematic Universe?

Big Hero 6 potrebbe debuttare nel Marvel Cinematic Universe. Come saprete, il MCU dei Marvel Studios si sta espandendo sempre di più, tra serie televisive e film live-action che – salvo pandemia in corso – dovrebbero debuttare sul grande schermo, e, oltre a svariati personaggi che hanno invaso quest’universo negli ultimi undici anni di attività, debutteranno anche dei nuovi supereroi e dei nuovi cattivi.

Naturalmente, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, dopo aver gettato le basi per il suo Universo in una corsa che da Iron Man ha portato ad Avengers: Endgame (e l’epilogo Spider-Man: Far From Home), ora è tempo di evolversi e puntare a nuovi eroi e anche alla diversità. Ora The DisInsider afferma che i personaggi di Big Hero 6 – soprattutto Hiro e Baymax – dovrebbero arrivare in live-action nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo futuro. Ma se state pensando all’omonimo cartoon della Disney, forse, vi sbagliate di grosso.

Forse non sapete che Big Hero 6 è, in realtà, un fumetto della Marvel lanciato nel 1998. Il secondo gruppo di personaggi, scritto da Chris Claremont, vedeva proprio i personaggi di Baymax, Hiro e tutti gli altri combattere all’interno dell’Universo Marvel. Essendo una proprietà ‘oscura’ della Marvel, all’epoca la Disney – da pochi anni aveva acquisito la Casa Editrice – si definì interessata a riadattare per il grande schermo, in versione animata, il fumetto originale. La pellicola, uscita nel 2014, modificava i design di partenza – rendendoli più Disneyiani e più adatti ai bambini – e fu un gran successo. Per il loro ingresso nel MCU sicuramente la Marvel adatterà i personaggi del fumetto originale, forti del ‘nome’ che la Disney ha aiutato a lanciare, ma non è chiaro se prenderà spunto dai design originali o prenderà spunto da quelli Disneyiani.

Non è chiaro nemmeno dove vedremo i personaggi ma The DisInsider specula su tre proprietà: Secret Invasion, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e il potenziale Agents of Atlas. Pronti per l’arrivo dei Big Hero 6?