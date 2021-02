In Sound Mind: annunciata la Deluxe Edition in versione retail

Modus Games è lieta di annunciare che In Sound Mind, il thriller psicologico di cui è disponibile una demo presso Steam, riceverà la Deluxe Edition in versione retail contente un artbook digitale e la colonna sonora digitale creata da The Living Tombstone.

In Sound Mind non sarà disponibile soltanto per PC, arriverà infatti anche su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch. La versione normale sarà presente per tutte le versioni, mentre quella appena annunciata arriverà solo sulle ultime tre.