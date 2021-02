Games With Gold: annunciati i titoli in arrivo a marzo

Precisa come al solito, Microsoft ha svelato la line up che comporrà la release mensile dei Games With Gold di marzo, come potete vedere voi stessi andando al blog ufficiale. Ovviamente, i titoli spaziano tra la next- gen Xbox Series X|S e Xbox One.

Mentre vi lasciamo il trailer appositamente pubblicato per l’occasione, qui sotto trovate una lista con i nomi e le date dei futuri titoli disponibili gratuitamente nel mese di marzo grazie all’iniziativa Games With Gold per coloro abbonati al servizio Xbox Live Gold.

Warface Breakout – dall’1 al 31 marzo

Vicious Attack Llama Apocalypse – dal 16 marzo al 15 aprile

Metal Slug 3 – dall’1 al 15 marzo

Port Royale 3 – dal 16 marzo al 31 marzo

Rispetto allo scorso mese, i titoli in arrivo sono sicuramente sottotono. Facendo un confronto, come potete vedere qui, nel mese di febbraio sono arrivati Gears 5 e Resident Evil HD. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere!