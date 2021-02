We Were Here Together: trailer di lancio per PS4 e PS5

Sony ha pubblicato il trailer di lancio per We Were Here Together dai creatori Total Mayhem Games, seguito del primo We Were Here. Difatti, il titolo d’avventura cooperativo puzzle solving è ora disponibile sulle console Sony PlayStation 5 e PlayStation 4.

Se gli elementi che costituiscono il genere di questa produzione non vi convincono, sappiate inoltre che è a stampo fortemente narrativo, completo di una trama ben fatta e avvincente. Vi lasciamo alla descrizione di We Were Here Together, uscito anche su Steam in passato, seguita dal nuovo video pubblicato per l’occasione.