Fall Guys Ultimate Knockout: presto nuove informazioni sulla Stagione 4

Mediatonic ha, senza ombra di dubbio, svolto un ottimo lavoro con Fall Guys Ultimate Knockout, titolo più che giocato in estate e che continua tuttavia, nonostante il fisiologico calo di utenti, a tener viva la community di giocatori ancora piuttosto folta. Ciò si traduce in nuovi contenuti a cadenza regolari tramite le Stagioni.

Proprio riguardo quest’ultimo fattore, tramite un tweet sulla pagina ufficiale e in un modo altresì originale, il team ha fatto sapere che arriveranno presto nuove informazioni sulla Stagione 4 del battle royale attualmente disponibile su PS4 e PC.

Come potete vedere in calce, un breve video è stato pubblicato e, oltre alla chiara descrizione, Mediatonic fa intendere che per questa nuova Stagione in arrivo il tema principale sarà il futuro. Futuro sicuramente più lontano, stando al nuovo nome dell’account, rispetto a quello dell’uscita di Fall Guys Ultimate Knockout su Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Cosa vi aspettate da questa nuova serie di aggiornamenti?

For Season 4, we're traveling to the future…

🤖 FALL GUYS 4041 🤖

Giveaway to celebrate:

– Follow us and retweet this tweet

– Finish this sentence in your own words as a reply:#FallGuysSeason4 is

20 winners will get 20 crowns each! 👀 pic.twitter.com/USrruU7LtT

— Fall Guys 4041 🤖 SOON (@FallGuysGame) February 23, 2021