Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 arriverà su next-gen e Switch

Activision è lieta di annunciare che l’acclamato Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S il giorno 26 marzo e, per la prima volta anche su Nintendo Switch nel corso del 2021. Ovviamente, le versioni next-gen godranno di una serie di migliorie al comparto tecnico, come la scelta tra i 120FPS con risoluzione 1080p o 4K e 60FPS, audio spaziale e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, Activision fa sapere che i giocatori avranno la possibilità di fare ollie con Tony Hawk e la line-up di pro skater. I giocatori che hanno la versione digitale possono passare al Cross-Gen Deluxe Bundle con tutte le nuove features al prezzo di €10. L’aggiornamento include l’accesso allo skater segreto Ripper (ovvero la famigerata mascotte Powell-Peralta), l’attrezzatura retrò per la modalità Create-A-Skater e le retro skin di Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen.

I preordini per le versioni next-gen di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 sono finalmente disponibili nei paesi selezionati. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. il titolo è al momento disponibile per PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One, compresa la Xbox One X, e su PC attraverso la piattaforma Epic.