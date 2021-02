Disney+: Star arriva in Italia, ecco ciò che vedrete

Star è finalmente arrivato su Disney+. Dopo il suo annuncio ed un battage pubblicitario senza precedenti, l’estensione “per adulti” della piattaforma digitale della Casa di Topolino è finalmente arrivata, anche in Italia. Questa estensione va ad affiancarsi agli altri brand presenti sulla piattaforma che, oltre a Disney stessa, include Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Per i nuovi abbonati, Disney+ costerà da oggi 8,99€ al mese o 89,99€ all’anno e non sarà possibile usufruire di Star senza avere, per l’appunto, la piattaforma digitale iniziale. Per gli abbonati che hanno già sottoscritto l’abbonamento annuale o mensile potranno godersi il nuovo servizio senza sovrapprezzi fino al 22 agosto.

Star è disponibile immediatamente nella home di Disney+ e presenta un vasto catalogo di pellicole e serie tv dello studio e delle società di cui è proprietaria. Naturalmente, per vedere l’intero catalogo bisognerà procedere sulle impostazioni del proprio account e rendere disponibili tutti i titoli che siano vietati ai minori di 18 anni [fa riferimento, in realtà, al rating R americano, nb.] visto che, di default, è settato per tutti ai minori di 14. Inoltre sarà possibile impostare un parental control per impedire la visione dei vari titoli ‘vietati’ ai bambini.

Molti film e serial sono presenti in 4K tranne Buffy l’ammazzavampiri, non presente nella versione restaurata, né è ancora sono presenti Boris o Agents of S.H.I.E.L.D., i cui diritti italiani, al momento, sono ancora in mano a Netflix. Ovviamente Disney conferma che ulteriori serie tv e film verranno aggiunti ogni mese ma, a sorpresa, è presente già Futurama, con le dieci stagioni.

Dopo i titoli “in primo piano”, Star di Disney+ suddivide le proprie scelte in “animazione per adulti”, “Acclamati dalla critica”, “commedie romantiche”, “serie drammatiche”, “serie comedy”, “Film d’azione”, “Commedie”, “Horror”, “Sci-fi”, “Musical”, “serie crime e mystery”, “Film e serie italiane”, “commedie d’azione”, “Documentari”e “classici cult”. Per il mese di febbraio, inoltre, disponibile la sezione “celebriamo insieme le Black Stories” e “serie per maratone”.

Per le serie tv si parla di tutte le stagioni di 24, incluse Live another day e Legacy, ma anche 9-1-1, Alias, Atlanta, Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia, Bones, Buffy L’ammazzavampiri, Burn Notice – Duro a morire, Castle, Glee, Cougar Town, Desperate Housewives, Devious Maids, Feud, Flashforward, Grey’s Anatomy, High Fidelity, Homeland, How I Met Your Mother, Lost, Lance, Il lato oscuro dell’Europa, Marte, Modern Family, La vita Secondo Jim, Black-ish, Perception, O.J.: Made in America, Resurrection, Prison Beak, Revenge, Scandal, Scream Queens, Scrubs, Sleepy Hollow, Station 19, The Strain, Terra Nova, Terriers, Ugly Betty, X-Files, The Gifted e The Americans, con le serie animate I Griffin, Futurama, American Dad e The Cleveland Show. Tra gli originali Big Sky, Godfather of Harlem, Love, Victor, Solar Opposites ed Helstrom.

Non solo, presenti anche degli special tv su Star come Maradona – Le verità nascoste, Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro, Gli eroi di Ground Zero, 1992: La rivolta di Los Angeles e Riina – Le verità nascoste.