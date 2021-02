Blue Beetle: il supereroe DC arriva al cinema

Blue Beetle debutterà presto in un film stand-alone totalmente dedicato a lui. Che un film sul personaggio della DC Comics fosse in fase di sviluppo, lo sapevamo da tempo, ma oggi The Wrap conferma che il progetto è ormai ad un passo dalla realizzazione con l’ingaggio del regista Angel Manuel Soto (“Charm City Kings“) che dirigerà il film per la Warner Bros. Pictures e la DC Entertainment.

La sceneggiatura del progetto è stata firmata da Gareth Dunnet-Alcocer che ha scritto per la Universal il remake di Scarface e per la Sony Miss Bala. Il film, le cui riprese sono previste quest’anno, sarà il primo progetto cinematografico DC ad avere un personaggio latinoamericano come protagonista. Nei fumetti DC Comics ci sono stati tre Blue Beetle e nel film vedremo la terza incarnazione, il teenager Jaime Reyes. “E’ un onore dirigere Blue Beetle, il primo personaggio latino della DC” ha spiegato il filmaker “voglio ringraziare sentitamente chiunque alla Warner e alla DC per essersi fidati di me e portare Jaime Reyes in vita. Faremo la storia insieme“.

La terza incarnazione di Blue Beetle, che ha debuttato in Infinite Crisis #5 nel 2005, è Jaime Reyes, un adolescente che trova lo scarabeo del vecchio supereroe e lo porta a casa. Questo, però, una volta diventato ‘vivo’ si fonde con la sua spina dorsale, donandogli un’armatura che può modificarne forza e velocità. Anche se cinematograficamente la DC ha avuto i suoi personaggi latinoamericani (Jay Hernandez come El Diablo in “Suicide Squad” o Rosie Perez come Renee Montoya in “Birds of Prey”) questa sarà la prima avventura stand-alone per un personaggio del genere.