PixelJunk Raiders: annunciato l’arrivo su Stadia

Q-Games colpisce ancora, annunciando oggi PixelJunk Raiders, ultimo capitolo della sua nota serie action-adventure roguelike, pronto a sbarcare in esclusiva su Google Stadia il prossimo 1 marzo 2021. Il titolo sarà inoltre disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Stadia Pro. Torna dunque, dopo il successo dei primi titoli e l’approdo sui sistemi iOS e Android con Eden Obscura nel 2018, il franchise che ha fatto la fortuna di questo developer giapponese, sviluppatore, tra gli altri, anche di Starship Patrol e Intersect (Digidrive).

In PixelJunk Raiders dovrete affrontare un gruppo di diabolici alieni che ha attaccato il pianeta Tantal allo scopo di raccogliere la forza vitale dei suoi abitanti. Svegliandovi dall’ipersonno dovrete farvi strada tra centinaia di missioni uniche, combattendo contro terribili nemici svelando i misteri nascosti degli enigmatici Custodi.

Nell’annuncio, Q-Games ha specificato come il nuovo titolo, erede della tradizione di Pixel Monster e Pixel Monster 2, utilizzerà lo State Share per realizzare qualcosa di assolutamente straordinario, di mai visto nel mondo del videogioco. Nuove rivelazioni arriveranno durante la settimana, per cui continuate a seguirci per saperne di più! Siete pronti a questa nuova avventura? Manca soltanto una settimana! Intanto però godetevi il trailer di questo nuovo coloratissimo gioco!