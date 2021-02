Twisted Metal: la serie tv è ufficialmente in lavorazione

Twisted Metal arriverà finalmente in un adattamento televisivo live-action. La Sony Pictures Television si era definita piuttosto interessata ad adattare per il piccolo o grande schermo la serie di videogame ed una possibile serie fu annunciata addirittura nel 2019, ma da allora si sono perse le tracce del progetto. Ora Variety conferma che l’adattamento televisivo ha ricevuto ufficialmente il semaforo verde e sarà prodotto da Sony insieme a PlayStation Productions.

La sceneggiatura del progetto è affidata a Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori dei due film dedicati a Deadpool. La serie di videogames, lanciata nel 1995, è incentrata su dei folli scontri tra veicoli a Los Angeles. Il serial di Twisted Metal, invece, vedrà il protagonista ricevere l’offerta di cambiare vita ma solo se consegnerà un pacco, attraversando una landa post-apocalittica in compagnia di un ladro di auto. Ovviamente numerose avventure e disavventure li attenderanno, così come nemici e tanti veicoli, incluso un temibile clown pazzo (che potrebbe avere la voce di Will Arnett, sebbene ancora non sia stato raggiunto alcun accordo a riguardo) che guida un camioncino per i gelati.

“Twisted Metal è uno dei franchise più amati della PlayStation” ha spiegato Asad Qizilbash, presidente di PlayStation Productions. “Siamo eccitati nell’avere un team cosi grande lavorare per portare questo iconico videogame in vita per i fan”

Reese e Wernick produrranno la serie insieme a Michael Jonathan Smith e a Will Arnett. Al momento non c’è alcuna data di rilascio per Twisted Metal.