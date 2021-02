Postal Redux arriverà anche su PlayStation 4

Ci sono voluti quasi cinque anni, un tentativo fallito e un cambio al timone, ma finalmente il prossimo 5 marzo arriverà anche su PlayStation 4 Postal Redux, lo sparatutto isometrico uscito nel 2016 su PC (via Steam), remake del primo storico Postal di casa Running With Scissors, che aveva dato il via al franchise sparatutto più controverso e violento dell’epoca, con contenuti che hanno spesso causato ondate di polemiche.

MD Games, che nel frattempo ha preso in mano la serie, ha annunciato che il titolo verrà rilasciato anche sulla piattaforma di casa Sony dopo che una prima versione PS era stata annullata, nel 2017, a causa dei risultati abbastanza blandi avuti dal titolo su PC. Il gioco era però tornato a far parlare di sé già nello scorso ottobre 2020, quando il developer specializzato in porting, MD Games, aveva distribuito una versione per Nintendo Switch attraverso l’eShop.

Postal Redux è una fedele riproposizione di Postal, con una grafica migliorata e ad alta definizione, musiche, effetti sonori e dialoghi rinnovati e un gameplay moderno e coinvolgente. Preparatevi dunque a gettarvi di nuovo nelle fosche atmosfere della serie, combattendo con un impressionante arsenale di armi e con tutta la vostra tenacia e astuzia.

Saranno dieci infatti le armi che potrete utilizzare nel corso dei 17 livelli della campagna originale, attivando anche un nuovo Rampage Mode. Inoltre Postal Redux vi consentirà di avere accesso a tutti gli originali add-on del gioco, per continuare a combattere senza tregua!