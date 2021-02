Annunciato il nuovo State of Play: si terrà domani

In seguito ad alcuni rumor che vedevano uno State of Play ad inizio del 2021, ecco che Sony Interactive Entertainment non ha aspettato tanto tempo per annunciarlo ufficialmente. Dopo svariate notizie legate al mondo PlayStation legate al sistema VR, il rinvio dedicato a Gran Turismo 7 ed aver svelato l’arrivo di alcune IP su PC, l’azienda giapponese è pronta a mostrare tutto quello che ha in serbo ai giocatori.

Ma quando si terrà questo State of Play? Secondo quanto svelato da Sony Interactive Entertainment, l’evento digitale verrà trasmesso in livestreaming a partire dalla giornata di domani, giovedì 25 Febbraio, alle ore 23:00 italiane. Andando nello specifico, i giocatori potranno vedere con i propri occhi i nuovi aggiornamenti e approfondimenti di 10 giochi in uscita su PlayStation 5, che includeranno anche giochi Third-Party. Insomma, a breve potremo dare uno sguardo ad alcune produzioni in arrivo su PlayStation 5.