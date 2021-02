Resident Evil Village: Ethan avrà manovre difensive e offensive

In Resident Evil Village sarà possibile utilizzare nuovamente il protagonista di Resident Evil VII, ovvero Ethan Winters (con Capcom che di recente ha spiegato questo ritorno). Quest’ultimo porterà con sé in dote dal precedente capitolo una manovra a noi conosciuta, ovvero la possibilità di parare con le mani gli attacchi nemici, tecnica difensiva che gli permetterà di limitare i danni. Questa volta però avrà nel suo “arsenale” anche una nuova tecnica.

Come illustrato dagli sviluppatori tramite Twitter (con tanto di due nuovi screenshot), Ethan potrà tirare un calcio contro i nemici, allontanandoli dalla sua persona, sfruttando tale manovra per colpire o scappare:

“Gli incontri intensi possono lasciarti circondato da RE Village. Fortunatamente, Ethan può bloccare alcuni attacchi per ridurre la quantità di danni che subisce, o cacciare via alcuni nemici per creare spazio per allineare un colpo… o semplicemente per scappare.”

Resident Evil Village è atteso il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e su PC. Lo acquisterete?

