Starfield: Bethesda offre la possibilità di far parte del titolo

Non sappiamo molto di Starfield, il gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda. È in sviluppo da anni ma una data di lancio non è in vista: tutto ciò che Bethesda ha detto a sul titolo riguarda i viaggi nello spazio e secondo alcuni rumor, uscirà entro la fine del 20121, cioè qualche tempo prima di The Elder Scrolls 6, che è ancora in via di sviluppo. Nonostante il mistero che lo circonda, Bethesda Softworks offre ai fan la possibilità di progettare un personaggio per il gioco.

Il lavoro fa parte di un pacchetto premio che Bethesda ha offerto per l’ asta Make-A-Wish Mid-Atlantic Evening of Wishes e include anche una nuovissima console Xbox Series X e 16 giochi della serie Bethesda tra cui Doom, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored e The Evil Within. Di seguito il comunicato della lista dei premi:

Tutti adorano creare la propria versione dell’eroe dei loro giochi, ma pochissimi giocatori possono DIVENTARE effettivamente un personaggio all’interno di un gioco stesso. Il vincitore di questo pacchetto lavorerà con il pluripremiato team di Bethesda Game Studios, incluso il produttore esecutivo Todd Howard, per creare un personaggio per il loro attesissimo gioco in arrivo, Starfield!



Non è chiaro esattamente come funzionerà, anche se si sospetta che sia più un incontro concettuale piuttosto che un design granulare di basso livello e c’è anche la possibilità che il vincitore venga esposto a informazioni reali su Starfield: la lista dei premi dice che Bethesda svilupperà il personaggio entro tre mesi dalla fine dall’asta, che avrà luogo il 28 febbraio. Questo significa che hai ancora alcuni giorni per fare la tua offerta: l’offerta corrente è di $ 4.200 e aumenta con incrementi di $ 200.