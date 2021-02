State of Play: vedremo God of War 2 e Silent Hill? Ecco cosa ci aspettiamo

Lo State of Play di oggi, giovedì 25 febbraio 2021, che andrà in onda alle ore 23:00 italiane, è stato annunciato come un fulmine a ciel sereno. Sony Interactive Entertainment ha in serbo per noi alcuni annunci e aggiornamenti sui giochi più attesi su PlayStation 5 e PlayStation 4: verranno mostrati 10 titoli, il tutto in 30 minuti. Ma cosa proporrà l’azienda giapponese?

Mezz’ora per 10 giochi è davvero tanto tempo e questo permetterebbe al publisher di dedicare il giusto tempo ai suoi titoli di spessore. Parliamo degli attesissimi God of War 2, Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart. Quest’ultimo è già stato mostrato tante volte da Sony, mentre il sequel di Horizon Zero Dawn ha ricevuto solo un trailer, ma di gameplay vero e proprio non si è mai visto nulla. A nostro avviso, Sony potrebbe dare spazio a questa IP.

Per quanto riguarda God of War 2, difficilmente verrà proposto un lungo gameplay dell’action-RPG di Santa Monica Studio, ma il sequel con protagonisti Kratos e Atreus potrebbe essere comunque tra i 10 giochi della serata almeno con un reveal trailer, giusto per metterci un altro po’ di hype. Tra le altre IP attese (da noi e dai giocatori), la speranza è che vengano proposti aggiornamenti su Final Fantasy XVI (magari un gameplay) e su Kena Bridge of Spirits, l’indie che non ha nulla da invidiare alle produzioni AAA.

Ma quale potrebbe essere la bomba di questo State of Play? Ovviamente i nostri pensieri e le nostre speranze vanno sul tanto rumoreggiato remake di Silent Hill: questo potrebbe essere l’evento giusto dove annunciare il gioco in esclusiva PlayStation 5, con tanto di trailer-gameplay e data d’uscita. Ci speriamo? Non mancheranno sicuramente almeno 3 o 4 nuovi annunci, tra nuove IP o upgrade next-gen… e qui il nostro pensiero va a Final Fantasy VII Remake per PS5. Nella giornata di oggi vi daremo i dettagli sulla nostra copertura dell’evento (si, lo seguiremo su Twitch ovviamente!). Stay Tuned!