The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV: trailer panoramica su Switch

L’editore Nippon Ichi Software e lo sviluppatore Falcom hanno pubblicato il trailer della panoramica del gioco per la versione Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV . Il gioco è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nel settembre 2018 in Giappone, seguito dal 27 ottobre in Nord America e dal 3 novembre in Europa. La versione Switch verrà lanciata il 18 marzo in Giappone e il 9 aprile in Nord America ed Europa. Una versione per PC tramite Steam , GOG seguirà nel 2021. Di seguito una panoramica del gioco:

L’Impero Ereboniano è sull’orlo di una guerra totale! Ambientato poco dopo la fine di Trails of Cold Steel III , gli eroi di Classe VII si trovano contro la piena forza dell’Impero nel tentativo di fermare il suo percorso di dominio totale. Inoltre, l’eroe della Guerra Civile Ereboniana e istruttore di Classe VII, Rean Schwarzer, è scomparso. Ora, gli studenti di Classe VII, vecchi e nuovi, devono unirsi agli eroi di tutto il continente per creare l’unica possibilità che il mondo abbia di essere risparmiato dalla distruzione totale.

Caratteristiche principali