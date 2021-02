Days Gone: rivelati i requisiti minimi per PC

Sony ha recentemente annunciato che Days Gone di SIE Bend Studio arriverà su PC. Sebbene fornisse una finestra di lancio primaverile, l’elenco Steam del gioco indica che uscirà il 26 aprile. Inoltre sono stati rivelati i requisiti minimi di sistema per PC che confermano il supporto per monitor HD, UHD e 4K e i frame rate sbloccati.

Sono inclusi anche miglioramenti visivi come un maggiore campo visivo, distanze di tracciamento del fogliame e livello di dettagli. Per quanto riguarda i requisiti del PC, come minimo avrai bisogno di un Intel Core i5-2500K a 3,3 GHz o AMD FX 6300 a 3,5 GHz con 8 GB di RAM e una Nvidia Ge-force GTX 780 3 GB o AMD Radeon R9 290 4 GB. Vale la pena notare che sono consigliati 16 GB di RAM e un’unità a stato solido.

Per quanto riguarda i requisiti consigliati, sono necessari un Intel i7-4770K a 3.5GHz o Ryzen 5 1500X a 3.5GHz con 16 GB di RAM e una Nvidia Ge-force GTX 1060 6 GB o AMD Radeon RX 580 8 GB. Si consiglia anche un SSD per l’archiviazione. In entrambi i casi, avrai bisogno di 70 GB di spazio di archiviazione. Days Gone è attualmente disponibile per PC, ed è stato migliorato anche per PS5.

Minimo:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core [email protected] o AMD FX [email protected]

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia Ge-force GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: versione 11

Memoria: 70 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: si consiglia SSD per l’archiviazione e 16 GB di memoria

Consigliato: