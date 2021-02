Super Smash Bros. Ultimate: in arrivo i personaggi di Bravely Default II

Questo è un momento emozionante per i fan di Super Smash Bros Ultimate, e non solo perché sono stati annunciati i nuovi combattenti Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 che arriveranno presto, ma Nintendo ha anche confermato che i personaggi di Bravely Default 2 stanno arrivando nel gioco.

L’account Twitter ufficiale giapponese di Super Smash Bros.Ultimate ha confermato che questi personaggi saranno disponibili il 26 febbraio 2021, lo stesso giorno in cui Bravely Default 2 verrà lanciato su Nintendo Switch. Da quel momento, i giocatori potranno incontrarli sulla Spirit Board e prendere parte a una battaglia per sbloccare i loro artwork. Con questo evento i personaggi saranno disponibili solo per un periodo limitato, ma alla fine saranno disponibili in modo permanente attraverso il negozio in-game.

L’immagine ufficiale mostra quattro personaggi diversi, ma la descrizione allegata chiarisce che l’ evento permette di aggiungere solo due di loro: questo significa che ogni spirito conterrà due personaggi; Seth e Gloria per uno e Adelle ed Elvis per l’altro. Questo è un formato simile all’evento di Octopath Traveler dell’anno scorso, una corrispondenza appropriata considerando che il team di sviluppo di Octopath ha creato i primi due giochi Bravely Default.

I tweet mostrano che Seth e Gloria sono uno spirito Ace a 3 stelle nella classe Blu / Difesa. La loro battaglia spirituale sarà contro Mii Swordfighter e Zelda sul palco di Delfino Plaza. Lo spirito di Adelle ed Elvis non è stato ancora mostrato in dettaglio, ma sulla base dei loro progetti, si può prevedere che Palutena e Robin potrebbero rappresentare questa coppia. Nonostante la possibile delusione da parte di alcuni giocatori, questi spiriti sono un’occasione unica e irripetibile offerta ai fan di Bravely per partecipare all evento e poter combattere al fianco dei loro personaggi preferiti. Super Smash Bros.Ultimate è ora disponibile per Nintendo Switch. Mentre Bravely Default II sarà disponibile dal 26 febbraio.