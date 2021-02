Monster High: arriva la trasposizione live-action

Monster High arriva in live-action. Come conferma The Wrap, la Nickelodeon sta preparando una nuova serie di progetti dedicati alla linea di bambole ‘fashion’ a tema horror della Mattel e, questa volta, in versione live-action. Il network lavorerà a stretto contatto con la Mattel per sviluppare, almeno inizialmente, una nuova serie animata ma anche un adattamento live-action a tema musicale sui personaggi. Entrambi i progetti dovrebbero vedere la luce nel 2022.

Se parliamo della nuova serie animata di Monster High, questa sarà incentrata sui personaggi di Clawdeen Wolf, Draculaura e Frankie Stein mentre cercano di vivere le loro avventure giornaliere tra i corridoi della scuola che dà il titolo al progetto. Claudia Spinelli di Nickelodeon sta supervisionando il progetto che avrà come showrunner Shea Fontana.

Se parliamo dell’adattamento live-action – televisivo, specifichiamo – Jenny Jaffe ed il duo di sceneggiatori Greg Erb e Jason Oremland scriveranno la pellicola, supervisionata da Zack Olin e da Shauna Phelan.

“‘Il messaggio forte di Monster High di inclusività è oggi più rilevante che mai” ha spiegato Fred Soulie della Mattel Television. “Nickelodeon condivide la nostra passione per il brand. Sono i partner ideali per portare in vita questi personaggi cosi amati e le loro storie tramite episodi televisivi e un film televisivo in live-action“.