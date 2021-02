Spider-Man 3: dettagli sulle scene di combattimento

Spider-Man 3 è ancora previsto per questo dicembre ma, ad oggi, ancora ne sappiamo poco e nulla. I Marvel Studios, che producono la pellicola, e la Sony Pictures, che la distribuirà in tutto il mondo, anche vista la natura del film, continuano a mantenere un alone di segretezza intorno al progetto che, tuttavia, viene circondato da mesi da numerosi rumor improbabili e, altri, più veritieri.

In attesa di scoprire la verità, di tanto in tanto, il suo attore protagonista, Tom Holland stuzzica i fan con alcune dichiarazioni che non fanno altro che far salire l’hype degli appassionati intorno a questo Spider-Man 3 che – ad oggi, lo ricordiamo – ancora non ha un titolo ufficiale rilasciato da Sony o Marvel. In una nuova intervista con Den of Geek, il giovane attore ha ribadito che i rumor sul coinvolgimento di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nel film non sono reali (ci crediamo?) ed ha affermato che i fan dovrebbero attendere di più le scene di combattimento che saranno presenti nel film di Jon Watts.

“Abbiamo rivisto una scena che abbiamo girato un paio di settimane fa, e non ho mai visto una scena di combattimento del genere nel Marvel Cinematic Universe. Non vedo l’ora che il pubblico la veda” ha spiegato Holland nell’intervista.

Spider-Man 3, per ora, è ancora previsto a dicembre dove sarà affiancato, tra gli altri, da Benedict Cumberbatch nei panni del Dottor Strange.