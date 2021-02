Annuciata la Razer Kiyo Pro, nuova webcam USB

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Kiyo Pro, una webcam USB con Adaptive Light Sensor ad alte prestazioni capace di offrire una fedeltà d’immagine leader nel mercato, anche in condizioni di scarsa luminosità. Combinando un sensore CMOS ultrasensibile con la tecnologia STARVIS, la Kiyo Pro porta una qualità di livello professionale nelle videoconferenze e nello streaming.

Considerato che il lavoro da casa occupa ormai gran parte della vita professionale, l’esigenza di una migliore qualità dell’immagine nelle videochiamate è più pressante che mai. Le webcam integrate nei laptop non offrono la risoluzione e il frame rate necessari per conference call professionali e la maggior parte dei modelli in commercio fatica a far fronte a un’illuminazione non proprio ideale, ricreando un’immagine video debole e sfocata che può avere impatti negativi su una presentazione professionale. Kiyo Pro risolve questi problemi grazie all’Adaptive Light Sensor ad alte prestazioni, fornendo immagini superiori in quasi tutte le condizioni di luce.

Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer, dichiara:

Sia per le videoconferenze che per lo streaming, una qualità video fluida e cristallina in qualsiasi condizione di luce è una parte fondamentale dell’esperienza. Kiyo Pro, con le sue fantastiche prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, è ideale per chi lavora da casa e vuole impressionare i propri clienti e colleghi, e per gli streamer che desiderano intrattenere il loro pubblico con un’immagine luminosa e vibrante.

La Razer Kiyo Pro sarà disponibile nel primo trimestre 2021 al prezzo di €209,99.