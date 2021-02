Siri nello staff di Persona 5 Strikers

Se hai passato la giornata a giocare con Persona 5 Strikers e hai notato che la voce dell’assistente digitale in-game suonava familiare, è probabile che sia doppiata dalla voce originale di Siri . Susan Bennett ha originariamente fornito la voce per l’assistente digitale di Apple, e ora gioca a EMMA, l’intelligenza artificiale in-game.

Se chiedi al tuo iPhone le indicazioni per il negozio di campeggio più vicino, tuttavia, potresti notare che la sua risposta non suona esattamente come il gioco. Questo perché, mentre Bennett era la voce originale di Siri quando ha debuttato con l’iPhone 4S con iOS 5 (sebbene tecnicamente Siri esistesse con la voce di Bennett prima che fosse mai aggiunta all’ iPhone), è stata sostituita con il lancio di iOS 7. Typeform ha un’intervista con Bennett su come è diventata la voce di Siri e include tonnellate di registrazioni vocali da lei, che puoi confrontare con il suo lavoro in Strikers. Puoi anche guardare l’annuncio di Apple che introduce Siri su iPhone 4S per avere un’idea di come suonava Siri allora, nel caso in cui la sua attuale iterazione abbia sovrascritto quei ricordi.

Questo è il tipo di miglio in più che amiamo vedere gli sviluppatori di giochi fare. “Abbiamo bisogno di qualcuno che interpreti l’assistente vocale nella versione inglese del gioco. E la persona che ha interpretato uno dei primi grandi assistenti vocali? ” Se vuoi provarlo di persona, Persona 5 Strikers è disponibile oggi su PlayStation, Steam e Switch.