Big Hero 6 nel MCU? Disney smentisce

Big Hero 6 nel Marvel Cinematic Universe? A quanto pare no. O almeno, non adesso. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato, si è diffuso un rumor che voleva i personaggi di Big Hero 6 arrivare prossimamente nel Marvel Cinematic Universe gestito da Kevin Feige. Il sito che aveva lanciato la voce di corridoio – The DisInsider – aveva addirittura speculato che i personaggi potevano debuttare o in Secret Invasion o in Doctor Strange in the Multiverse of Madness oppure in un ancora non annunciato Agents of Atlas.

Ovviamente stiamo parlando della versione a fumetti di Big Hero 6, lanciata negli anni novanta dalla Marvel, e alla sua “seconda formazione” che vedeva nel team, per l’appunto, Baymax ed Hiro tra gli altri e apparsa, con la firma di Chris Claremont, ad inizio anni 2000. La Disney, post-acquisizione Marvel, si definì interessata ad adattare il fumetto come film animato, rendendolo Disneyiano e meno Marvel-liano, ed il resto è storia. The DisInsider non sapeva se i Marvel Studios avrebbero adattato il fumetto prendendo spunto dai design originali o da quelli Disney della pellicola animata.

Tuttavia sono domande superflue visto che un portavoce della Disney, ai microfoni di Variety, sembra aver smentito l’arrivo dei personaggi di Big Hero 6 nel Marvel Cinematic Universe nel prossimo futuro. Una smentita secca ma ambigua: Variety afferma, infatti, che sebbene sia arrivata la smentita da parte della Casa di Topolino, questo non vuol dire che questi personaggi non potranno arrivare nel Marvel Cinematic Universe in un futuro – forse – poco più lontano da quello suggerito da The DisInsider. Chissà, ai posteri l’ardua sentenza…