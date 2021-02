Spider-Man 3 e il toto-titoli

Spider-Man 3 non ha un titolo ufficiale. Almeno al momento che scriviamo questo articolo (secondo i rumor non confermati potrebbe debuttare ufficialmente entro la giornata di oggi, ma prendete con le ‘pinze’ tali informazioni). Come tutto il progetto dei Marvel Studios e Sony Pictures c’è una segretezza tale che ha portato le due major a mantenere il massimo riserbo sul film e tutto ciò che accade intorno alla pellicola di Jon Watts.

Eppure nelle scorse ore, su Instagram, il trio di attori principali di Spider-Man 3 ha giocato con i fan svelando tre titoli (potenzialmente tutti e tre fake) per depistarli e – effettivamente – trollare. Ogni titolo era accompagnato, però, da quelle che sembrano a tutti gli effetti delle foto ufficiali dal film (almeno quelle!). Noi qui di seguito vi forniamo tutti i titoli fake diffusi da Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya inseme alle foto ufficiali della pellicola della Marvel.

Secondo un rumor della BBC Entertainment (anche questo non confermato, chiaramente) il potenziale titolo del film è Spider-Man: No Way Home ma, fino ad una conferma ufficiale o un’eventuale smentita, non possiamo dare per certo il titolo. Questo Spider-Man 3 ultra-segreto come non mai prima d’ora (nemmeno i precedenti erano cosi avvolti dal mistero!) dovrebbe debuttare, salvo complicazioni dovute all’attuale pandemia in corso, entro dicembre nei cinema di tutto il mondo.

Nel cast, oltre ad Holland, Batalon e Zendaya, vedremo anche Benedict Cumberbatch nei panni del Dr. Strange e Marisa Tomei come zia May. Ci sono stati troppi rumor sui possibili nuovi ingressi (da Andrew Garfield e Tobey Maguire a Charlie Cox come Daredevil) e quelli più “ufficiosi” sono Jamie Foxx e Alfred Molina. Il resto li scopriremo presto.