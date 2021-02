Valorant iniziativa per donne e minoranze di genere

Riot ha introdotto una nuova iniziativa “VCT Game Changers” per incoraggiare più donne e giocatori di “minoranza di genere” nella scena pro di Valorant. Annunciato questa settimana, il programma Game Changers consiste in due iniziative volte a rendere il Valorant’s Champions Tour più accogliente per i giocatori non maschi. Il primo, una serie VCT Game Changers, consiste in una serie di tornei regionali “di alto livello” che si svolgono quest’anno, a partire da un evento nordamericano il mese prossimo. Il secondo, invece, è un’Accademia che introduce una serie di tornei mensili per i giocatori che gareggiano a livello semi-professionista e di base. Lavorando con il gruppo della comunità Galorants, l’obiettivo di questa Accademia è quello di aiutare a costruire una generazione di potenziali star degli eSport che potrebbero altrimenti sentirsi escluse dai tornei tradizionali.

“VCT Game Changers è un nuovo programma che integrerà la stagione competitiva creando nuove opportunità e visibilità per le donne e altri generi emarginati all’interno degli eSport di Valorant”,



si legge nel post dell’annuncio di Riot.

“La comunità competitiva di Valorant è sia diversificata che incredibilmente globale, e i nostri eSport dovrebbero riflettere questo. Attraverso Game Changer, speriamo di costruire verso un Valorant Champions Tour che sia più inclusivo e rappresentativo della nostra comunità“.

I giochi competitivi possono spesso sembrare estremamente ostili se non sei un tipo, e Valorant non fa eccezione. Il produttore esecutivo del gioco ha già parlato di come ha smesso di giocare da sola per evitare molestie, mentre un sondaggio della comunità di League Of Legends ha rilevato che un terzo delle intervistate ha riferito di essere stato molestato sessualmente da altri giocatori. Questo tipo di molestia è una parte del motivo per cui così poche donne o giocatori non conformi al genere si preoccupano di impegnarsi con la scena competitiva, il che a sua volta alimenta l’idea sbagliata che semplicemente non sono così brave in questo tipo di giochi. Creare spazio per questi giocatori per mostrare le loro abilità senza timore di abusi è un passo verso la lotta contro questo stereotipo e, si spera, porterà a un futuro più eccitante per la scena pro di Valorant. “Competere nei giochi come una donna può essere un compito scoraggiante, che spesso si traduce in un vero e proprio svantaggio competitivo“, ha detto il produttore esecutivo Anna Donlon. “Mentre affrontiamo questa sfida nel gioco, con miglioramenti alla chat, alle comunicazioni vocali e mitigando il dolore, vediamo anche l’opportunità di fare un altro passo con gli eSport “.