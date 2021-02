Rainbow Six Siege verso Crossplay e Cross-Progression

Ai tempi in cui Ubisoft è passato da Uplay al suo nuovo brillante client Ubisoft Connect l’anno scorso, l’editore ha promesso che i giochi futuri avrebbero caratterizzato il più possibile il cross-save e il gioco multipiattaforma. A quel tempo, quella promessa non includeva Rainbow Six Siege, il che era deludente per i giocatori che speravano di combinare le loro collezioni di operatori e skin su ogni piattaforma. Rallegrati: sembra che alla fine realizzeremo il nostro desiderio. Durante un recente evento in anteprima per la prossima stagione di Crimson Heist, il game director di Siege Jean-Baptiste Halle ha dichiarato che queste funzionalità sono in corso. “Stiamo lavorando attivamente sulla progressione incrociata e sul gioco incrociato“, ha detto. “Nel regno delle console, penso che sarebbe fantastico se PlayStation e Xbox potessero giocare insieme”. Halle ha affermato che il crossplay renderebbe i tempi di matchmaking più brevi, specialmente nelle regioni in cui la popolazione di una console supera di gran lunga l’altra. Ha usato l’esempio delle regioni asiatiche, dove i giocatori PlayStation superano di gran lunga il numero di Xbox. Per quanto riguarda il PC, Halle è “scettica” di unirsi alla piattaforma con i suoi cugini console. “Posso vedere i pro, ma posso anche vedere i contro”, ha detto. “Quindi, per questo, è troppo presto per comunicare.”

Uno degli svantaggi, concorda Halle, è il vantaggio intrinseco che gli utenti di tastiera e mouse avrebbero rispetto ai giocatori con controller in uno sparatutto preciso come Siege. A differenza dei giochi crossplay di successo come Call of Duty: Warzone o Fortnite, Siege non ha un obiettivo assistito per i giocatori di controller che aiuterebbe a colmare il divario di abilità. La comunità della console di Siege è già alle prese con i giocatori che scalano i ranghi utilizzando hardware di terze parti per abilitare l’uso di mouse e tastiera, quindi non spero che un’implementazione ufficiale sia salutare per l’equilibrio. Ubisoft potrebbe semplicemente abilitare il supporto nativo di mouse e tastiera su entrambe le console, ma ciò potrebbe creare un ambiente in cui solo gli utenti di mouse salgono in cima. Per fortuna, la progressione incrociata dovrebbe essere molto meno controversa. I giocatori possono già trasferire i progressi dalla loro console di ultima generazione a una PS5 o Xbox Series X / S, ma i tre ecosistemi principali sono ancora separati l’uno dall’altro. Halle dice che è troppo presto per dire quando si apriranno le porte a progressione incrociata, ma non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui non dovrò acquistare ogni operatore due volte per giocare con i miei amici su PC e PS5. Ubi ha svelato completamente la stagione dell’anno 6 di Siege, Crimson Heist, durante il fine settimana con un sacco di annunci interessanti. Dai un’occhiata alle mie pratiche con il nuovo attaccante Flores e lavalo giù con il fatto che le skin di Rick e Morty arriveranno su Siege quest’anno.