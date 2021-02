Spider-Man 3: ecco il titolo ufficiale!

Spider-Man 3 ha ufficialmente un titolo. Come rumoreggiato tutto quest’oggi, Sony Pictures e Marvel Studios hanno svelato il titolo ufficiale della terza avventura nel Marvel Cinematic Universe dell’arrampicamuri nato sulle pagine dei fumetti della Marvel dalla penna di Stan Lee ed i disegni di Steve Ditko negli anni sessanta.

Come confermato nel simpatico siparietto rilasciato oggi – il video lo trovate in calce alla notizia – il terzo film sarà titolato ufficialmente Spider-Man: No Way Home. Jon Watts sarà di nuovo alla regia della pellicola dopo aver diretto i precedenti Homecoming e Far From Home. Ancora una volta, dunque, la Marvel e la Sony giocano con la parola “Home” nel titolo. La trama è ancora top-secret al momento così buona parte del cast, quindi dovremo attendere ancora un po’ per capire di cosa tratterà questo nuovo seguito.

Il precedente film si chiudeva con un grosso cliffhanger. Mysterio (Jake Gyllenhaal) accusava, tramite un video diffuso dal Daily Bugle di J.J. Jameson (J.K. Simmons), la vera identità del supereroe, accusandolo del suo omicidio. Naturalmente questo film dovrebbe seguire le conseguenze di quella rivelazione ma non solo: si vocifera abbia anche a che fare con lo Spider-Verso! Sia Andrew Garfield che Tobey Maguire sono rumoreggiati per tornare nei panni dei loro rispettivi Spider-Man, ma non è ancora ufficiale.

Tom Holland riprenderà i panni di Peter Parker nel nuovo film, al fianco di Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Benedict Cumberbatch, quest’ultimo nel ruolo di Dottor Strange. Spider-Man 3 – a.k.a. No Way Home – uscirà nei cinema – come ricorda la Sony – a dicembre. Dita incrociate che non venga posticipato!