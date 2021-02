It Takes Two finalmente nuovi filmati di gioco

It Takes Two è la prossima avventura cooperativa di Hazelight, lo studio responsabile di A Way Out. Ha una premessa divertente: un padre e una madre sull’orlo del divorzio vengono misteriosamente trasformati in bambole dalla figlia, e questa situazione è progettata per convincerli a non divorziare. Ragazzi, ehi? C’è anche un senziente “libro d’amore” coinvolto, che pensa di poter aggiustare la loro relazione. Ciò che segue è una serie di guanti d’azione e platform che richiedono a questi genitori di bambole di collaborare a stretto contatto. L’abbiamo già visto in azione, ma un nuovo trailer di gameplay è stato pubblicato oggi.

Secondo il regista Josef Fares, la quantità di variazione è “folle”: ogni scenario o livello offre un’ambientazione e un formato di gioco diversi. In un esempio, la coppia infelice deve aiutare una banda di scoiattoli a liberare la loro casa dalle vespe con una combinazione letale di linfa e pistole. L’uscita di It Takes Two è prevista per il 26 marzo e utilizzando il sistema Friend’s Pass di EA puoi acquistarne una copia per giocare con un amico. Joseph Fares ha detto la scorsa settimana che avrebbe pagato $ 1000 a chiunque non amasse il gioco, il che sembra improbabile che finirà anche se fa schifo, ma ehi? Vediamo cosa succede.